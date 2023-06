Un medio pasó un mes filtrando información por Counter Strike en Rusia sobre la guerra de Ucrania. Ahora Valve lo ha bloqueado

Hace un mes nos hacíamos eco de que un medio de comunicación de Finlandia decidió llevar información a la ciudadanía rusa a través de los videojuegos para dar una versión de la guerra distinta a la que los medios oficiales en Rusia ofrecen.

Gracias a esa iniciativa, Counter-Strike: Global Offensive pasó a ser durante este mes un divulgador de la situación en muchas ciudades de Ucrania, y accesible para jugadores rusos. Ahora Valve (la empresa fabricante del juego y de Estados Unidos) ha bloqueado el bautizado como "Freedom of Speech Map" en Rusia.

Según el medio Visegrad24, especializado en política del este de Europa, desde hace dos días este mapa está bloqueado y la información apunta a que se llegó a descargar en 24.000 ocasiones.

Qué información ofrecía el mapa de Counter Strike

Durante estas semanas, los jugadores rusos podían acceder a un mapa descargable realizado por el periódico finlandés Helsingin Sanomat. Ese mapa, llamado _voyna muestra "la realidad de lo que el ejército de su país, a instancias del Presidente Vladimir Putin, está haciendo en Ucrania", según palabras de los precursores.

Los periodistas recopilaron imágenes y grabaciones de voz de la realidad sobre el terreno, y del daño que están haciendo las tropas rusas en ciudades ucranianas, y también de las bajas de los soldados rusos.

La propaganda rusa sugiere que la invasión de Ucrania se lanzó con el objetivo de detener la propagación de la ideología nazi en el país. El objetivo aquí es ofrecer otra versión de la guerra ya que en Rusia el acceso a la información y a las redes sociales está restringido.

Como se puede ver en los comentarios en Twitter, en la noticia ofrecida por Visegrad24, muchos usuarios preguntan si los jugadores rusos no tienen acceso a Twitter o YouTube para informarse.

Decisión polémica

También en Reddit hay conversaciones al respecto con comentarios como "si vives en Rusia y buscas algo relacionado con la guerra de Ucrania en Google, ¿qué tipo de resultados obtienes? ¿Bloquean todos los sitios de noticias occidentales y filtran activamente cualquier artículo o vídeo negativo? Intento hacerme una idea de lo difícil que les resulta obtener noticias que no sean rusas".

Obviamente, el hecho de que Valve haya bloqueado este mapa que da a los rusos cierta información alternativa ha sido objeto de críticas. Incluso hay medios como Cover que dicen que si esto puede traducirse a que Valve está justificando los crímenes militares rusos contra Ucrania censurando esta información.

Aunque Valve no ha hablado de esto, la información piublicada dice que las direcciones IP rusas han sido bloqueadas por Valve, lo que significa que los jugadores de Rusia ya no pueden ver ni descargar el mapa desde el taller del juego. Por el momento no está claro si esta decisión ha sido tomada por Valve de forma independiente o por alguna petición que pudiera llegar del gobierno ruso.