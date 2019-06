Microsoft anuncia el precio de Xbox Game Pass en Windows 10 y algunos de sus primeros juegos

Hace poco más de una semana, tras muchos meses de rumores, Microsoft confirmó la llegada de Xbox Game Pass a los PCs con Windows 10. Su "Netflix de los videojuegos" está teniendo buena acogida en Xbox, y todo hace pensar que fuera de las consolas también funcionará bien. La beta ya está disponible..

El precio que hemos visto de parte de Microsoft en la web desde la que ya puedes unirte, será de 3,99 euros al mes mientras dure la beta, con una oferta inicial de 1 euro durante el primer mes. Al acabar la beta, el precio de Xbox Game Pass en PC será de 9,99 euros al mes.

Lo más interesante es que Microsoft también ha hablado de Xbox Game Pass Ultimate, que incluye acceso a más de 100 juegos en consola y PC, junto a Xbox Live Gold por 12,99 euros al mes. También puede probarse por un euro al mes.

"Más de 100 juegos" de los que acabamos de conocer algunos títulos

Alrededor de Xbox Game Pass en PC todavía existen muchas dudas, aunque algunas se van respondiendo poco a poco. El otro día, Microsoft afirmó que la plataforma tendrá más de 100 juegos de más de 75 compañías, y hoy hemos conocido algunos títulos que llegarán "próximamente" a la plataforma de suscripción.

Además de estos anunciados en la web, en la conferencia han hablado de que como parte de la primera hornada, en algún momento estarán disponibles 'Imperator: Rome', 'Football Manager 2020', 'Halo: The Master Chief Collection', 'Halo: The Master Chief Collection', 'Forza Horizon 4', 'Gears 5', 'Metro: Exodus' y 'Rise of the Tomb Raider'. Hay que tener en cuenta que algunos aún no están disponibles, por lo que llegarán cuando se lancen al mercado, como pronto.

Por supuesto, hablamos sólo de una primera y escueta lista de todo lo que podemos esperar. Microsoft ha confirmado que todos los juegos de Xbox Game Studios también se lanzarán en Xbox Game Pass en PC el día de su lanzamiento global, por lo que pese a costar la mitad de precio, la plataforma rivalizará en calidad con su hermana en consola.

Aunque streaming no es lo mismo que suscripción, y para lo primero tenemos que esperar a Microsoft xCloud, los 3,99 euros aparentan ser un gran precio comparado al ya bueno anunciado por Google para Stadia Pro, de 9,99 euros al mes. En ambos casos, eso sí, habrá que conocer catálogo final, pero poder jugar a todo un 'Gears 5' por tan solo 3,99 euros durante un mes es algo sorprendente y totalmente inesperado hace años.