Microsoft Edge va a ser rediseñado y sus novedades empiezan a llegar con cuentagotas: así es el proyecto 'Phoenix'

Hace unos días te hablábamos de una novedosa funcionalidad que había desembarcado en las versiones inestables del navegador Microsoft Edge: la división de ventanas. Ahora, sin embargo, parece que los cambios que esperan a Edge en los próximos meses son de calado mucho mayor.

El usuario WalkingCat (@h0x0d), muy conocido por anteriores filtraciones (veraces) sobre productos de Microsoft, desveló ayer en Twitter la existencia de un proyecto llamado 'Phoenix', que consistiría en un total lavado de cara de su navegador para dotarle de identidad propia, haciendo que parezca menos un navegador genérico basado en Chromium y más una aplicación nativa de Windows 11.

'Phoenix' was an 'imaginary' version of Edge, appeared as an internal concept video from MS User Research team, with new UI/features, it's a project to collect feedbacks internally for Edge development directions/priorities, 'Split-Screen' was the most liked feature of Phoenix🤓 pic.twitter.com/DRrLwN8x01