Hay una comunidad dedicada a reimaginar apps para Windows 11 con el diseño moderno que merecemos

Windows 11 dio un paso al frente para intentar unificar un poco más la interfaz del sistema, y el nuevo estilo "Mica", en general luce bastante bien. Sin embargo, en cuanto empiezas a abrir apps de terceros, o incluso las propias de Microsoft que se quedaron a medias, el encanto se acaba rápido.

Sabemos que esto no es culpa de los diseñadores de Microsoft, si dependiera solo de ellos, tendríamos un Windows muy diferente. A pesar de ello, esto no les impide crear cosas bastante geniales (otras descabelladas), y tampoco se lo impide a los entusiastas del diseño de interfaces en la Internet. Hay una comunidad en particular, dedicada a imaginar cómo se verían montones de apps para Windows o de elementos del sistema, si se rediseñaran de forma más drástica.

"Imaginando un Windows hermoso"

Un rediseño del diálogo de transferencia de archivos - dlphnStudios

En Reddit existe una pequeña comunidad llamada r/Windows_Redesing que básicamente se dedica a "imaginar un Windows hermoso". Es un sitio en donde cualquiera puede compartir sus diseños originales, conceptos, bocetos, aplicaciones y demás.

Todo lo que esté relacionado con mejorar (o intentar al menos) el diseño de Windows es bienvenido, y aunque hay cosas completamente absurdas, también hay maravillas que nos hacen imaginar un Windows más cuidado en detalles, o más atrevido en sus cambios.

Spotify con el estilo de Windows 11 - zakk_ponsen

Windows ha sufrido muchos cambios visuales a lo largo de su historia, y al mismo tiempo, con cada "nuevo diseño" se termina añadiendo una nueva capa de pintura sobre la anterior y terminamos con una quimera que combina lo moderno con elementos de hace décadas.

Este es un hecho que seguramente no va a cambiar en el futuro cercano, o incluso lejano, pero en Internet te puedes imaginar cualquier cosa, y de vez en cuando, es posible que algunas se hagan realidad.

Fluent Torrent (app conceptual) - smzkx

De imaginar una app a crearla, hay un trecho bastante largo. Muchos de estos diseños son pensados completamente desde la perspectiva visual y no funcional, y en Windows todo tiende a complicarse bastante cuando se quieren hacer cambios o deshacerse de lo viejo. Imaginárselo, al menos, no cuesta nada.

Imagen de portada | Fluent TikTok - Exotic_Radio