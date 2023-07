Microsoft ya fuerza a sus usuarios instalar la actualización 'Moment 3' para Windows 11: esto es todo lo que ofrece

Desde el pasado mes de mayo Microsoft ha lanzado de manera progresiva su actualización 'Moment 3' para Windows 11. Y es que tal y como ya anunciaron en su día, este sistema operativo dejaría de recibir dos grandes actualizaciones anuales para centrarse únicamente en una gran actualización cada año. Sin embargo, con la llegada de las actualizaciones 'Moment' cada varios meses, se cubre todo el cupo de actualizaciones con otras novedades muy interesantes.

Desde junio, aquellos usuarios que lo permitiesen en su sistema ya podían actualizar sin problemas esta nueva actualización. Sin embargo, no ha sido hasta estos últimos días cuando la compañía ha decidido forzar su lanzamiento. Esto quiere decir que Windows 11 te pedirá actualizar a no ser que rechaces manualmente o pauses las actualizaciones automáticas.

'Moment 3' llega con novedades muy interesantes para Windows 11

Tal y como decíamos, 'Moment 3' trae novedades bastante destacadas para los usuarios de Windows 11. Entre ellas encontramos la compatibilidad con subtítulos al español y otros idiomas como el chino, francés, alemán, italiano, japonés, portugués, danés, coreano y otros dialectos del inglés. Los subtítulos se pueden activar como ajustes de accesibilidad y así poder leer en texto cualquier archivo multimedia que se esté reproduciendo en el sistema.

Entre otras novedades destacadas también encontramos nuevos comandos de selección de texto y edición de voz para la función de dictado de Windows 11, un nuevo icono de estado cuando estamos usando un VPN en el sistema, la posibilidad de mostrar los segundos en el reloj del sistema, nuevos accesos directos para el menú contextual del Explorador de Archivos, una nueva página de configuración para dispositivos externos y USB4, y mucho más. Si quieres conocer todas sus novedades, en este artículo te hablamos más a fondo sobre esta actualización.

Si aún no te ha aparecido la actualización en el sistema lo único que debes de hacer es entrar en Windows Update y cerciorarte de que no has pausado las actualizaciones por error. Además, si tienes el interruptor de 'Obtén las últimas actualizaciones en cuanto estén listas para tu PC' activado, recibirás las nuevas versiones de Windows justo después de que los canales de devs e insiders las hayan obtenido.

En Genbeta | Google Drive dejará de estar disponible en varias versiones de Windows en agosto. Estas son las mejores alternativas