Microsoft quiere impulsar los juegos en su Tienda para PC y reducirá la comisión que se lleva del 30% al 12%

Xbox, la división de Microsoft Corporation, que desarrolla y publica videojuegos, ha anunciado cambios en las condiciones de su Windows Store de videojuegos. De entre las novedades destaca una bajada de la comisión que se lleva en su tienda (hasta ahora se lleva el 30% de las ventas,y este porcentaje pasará a reducirse hasta el 12% a partir del 1 de agosto). Así, la de Redmond quiere competir contra Steam y atraer a desarrolladores para llevar sus juegos a la Microsoft Store.

Según indican desde el blog oficial, estos cambios solamente afectarán a los juegos de PC y no para los que se ofrecen en la consola Xbox. No han explicado por qué los cambios son solo para contenidos para ordenador. Sin embargo, The Verge cree es probable que el modelo comercial de consolas sea diferente al de PC, en el sentido de que Microsoft, como Sony y Nintendo, subvencionan el hardware para que las consolas sean más asequibles pero luego llevan dinero gracias a la venta de los juegos.

Presión contra Steam y Epic Games

La nueva reducción de Microsoft coincide con el mismo reparto de ingresos que Epic Games ofrece a los desarrolladores de juegos de PC. Mientras, esto va a ejercer mucha presión contra su competidor Valve que se lleva un 30% de las ventas en su tienda de Steam, que se reduce al 25% cuando las ventas alcanzan los 10 millones de dólares, y luego al 20% por cada venta después de los 50 millones.

Tanto Microsoft como Epic Games han luchado para convencer a los desarrolladores de juegos de que incluyan títulos en sus tiendas para competir con Steam. Epic Games ha probado con exclusivas para atraer a los desarrolladores y Microsoft hace que los desarrolladores de juegos usen la aplicación de la tienda de Windows que existe.

Microsoft comenzó a dar soporte a los juegos win32 tradicionales en su tienda hace un par de años, pero este cambio por sí solo no ha ayudado a la tienda de Windows a competir con Steam, como recuerda The Verge. El recorte del 12% podría tentar a más desarrolladores.