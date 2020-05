Steam Cloud Play es la apuesta de Valve para jugar en streaming: otro competidor para Stadia, xCloud y PS Now

Desde hace meses, se esperaba un movimiento de Valve de cara a competir con Google Stadia, xCloud y PS Now, y ha llegado. La compañía ha confirmado la versión beta de Steam Cloud Play, su plataforma de videojuegos en streaming. Por lo que cuentan en su escueta documentación, podemos ver que la apuesta no es del todo ambiciosa por el momento.

Lo decimos así porque el primer servicio (y único por el momento) de videojuegos en la nube con el que será compatible Steam Cloud Play en este período de beta es Nvidia GeForce Now. Esto significa que los usuarios que quieran jugar a videojuegos de Steam en streaming tendrán que hacer uso de la plataforma de Nvidia (lo que quizá implica pagar una suscripción). Para ello, Steam llama a iniciar sesión con su cuenta en GeForce Now.

¿La mala noticia? Aunque los usuarios que ya hayan comprado los juegos en Steam no tendrán que volver a pagar por ellos, solo podrán jugar a los títulos que GeForce Now soporte. Y aunque GeForce Now se puede utilizar en muchos países, su catálogo dista de ser tan grande como el de la plataforma de Valve. Así, queda tiempo para que podamos jugarlo a todo en streaming, y no hay que olvidar que hablamos de una plataforma en beta.

Los desarrolladores no tendrán que hacer mucho para hacer sus juegos compatibles, y se les pagará lo mismo que hasta ahora

Según cuenta Valve, los desarrolladores tienen que hacer muy poco para que su juego funcione en la plataforma Steam Cloud Play. Habrá que solicitar la participación para cada juego, asegurar que el juego tiene Steam Cloud u otro sistema de guardado de partidas en línea, y por último, ser aprobado por Nvidia. Es importante recalcar que la disponibilidad de los juegos en streaming no depende de Steam, sino de si el desarrollador desea que su juego esté o no en GeForce Now.

Valve añade también que a los desarrolladores se les pagará como hasta ahora cuando adquieran sus juegos, en el sentido de que "Steam Cloud Play simplemente significa dar a los jugadores más opciones sobre donde jugar sus videojuegos de PC".

Por el momento, Steam Cloud Play no será una plataforma autónoma, y dependerá de otras

Sobre próximos pasos, y si llegarán más plataformas aparte de GeForce Now, Valve solamente afirma que "podrían añadir más servicios Steam Cloud Gaming en el futuro". En ese momento, se pondrían en contacto con los desarrolladores.