Microsoft quiere que dejes de utilizar Wunderlist y anuncia nuevo diseño de To-Do para Windows 10, macOS, iOS y Android

Microsoft quiere que los usuarios dejen de utilizar Wunderlist y que se pasen a Microsoft To Do. Así lo deja ver el nuevo anuncio que han subido a su canal de YouTube, titulado 'The journey from Wunderlist to Microsoft To Do', toda una declaración de intenciones.

A lo largo del vídeo se invita a los usuarios de Wunderlist a cambiar de servicio, mostrando que To Do es el sucesor natural de la antigua aplicación. Tanto es así, que en la próxima actualización de To Do llegarán cambios de interfaz que recordarán a Wunderlist, en un intento de que la nueva aplicación resulte familiar tras la migración.

Microsoft To-Do, como sucesor natural de Wunderlist

Esta misma mañana contábamos que el creador de Wunderlist quiere recomprar la aplicación para evitar que desaparezca, tras el abandono por parte de Microsoft hacia dicha app. Esta, ni siquiera funciona en la nube de Microsoft Azure, utilizando los servicios de Amazon Web.

Microsoft To Do se prepara para un gran rediseño, y Wunderlist es el principal responsable de cómo se distribuirá la nueva interfaz

El foco de Microsoft está en To Do, aplicación que cuenta ya con más de dos años en sus espaldas, y a la que le espera un rediseño que la acercará más que nunca a Wunderlist. En un vídeo subido por Microsoft, se anuncian los cambios visuales que llegarán al servicio, orientados en gran parte a los usuarios de la antigua aplicación.

El vídeo se inicia con el logo de Wunderlist, para mostrarnos posteriormente su interfaz, comparándola con la de To Do, bastante similar. El mensaje que quiere transmitir Microsoft es el que de "han creado algo para que te sientas como en casa", con el principal objetivo de que los usuarios de Wunderlist sigan bajo el abrigo de Microsoft, y no opten por otra app de tareas.

En concreto, llegará un diseño en forma de tarjetas, con fondos y líneas claramente inspiradas en Wunderlist. Se pasa así de los gigantescos encabezados actuales a unos más discretos, seguidos de las tarjetas anteriormente comentadas. Sin fecha anunciada para la actualización, en el vídeo se aclara que el cambio de interfaz afectará a Windows 10, así como a macOS, Android e iOS.

Vía | Microsoft