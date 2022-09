Microsoft te paga por un curso de 16 de semanas: al terminar puedes acabar con un empleo

De manera constante hay muchas personas que están buscando un nuevo trabajo y aspiraciones laborales en grandes empresas. Una de ellas es Microsoft, que ahora mismo tiene un programa que está enfocado para programadores autodidactas, graduados en ciencias informáticas y también expertos en codificación. Este programa, que puede ser realmente jugoso, se llama Microsoft LEAP y te pagarán desde el primer día por aprender.

Para poder acceder a un trabajo dentro del gigante de Microsoft, primero se debe realizar una formación de 16 semanas que te pagan para poder aprender todo lo necesario. Esta se realizará tras unirte a uno de los equipos que hay disponibles: Azure, Xbox, Bing y Office 365. Para ello se deberá registrar en la web de Microsoft LEAP desde el 20 de septiembre hasta el 5 de octubre.

Tal y como se recoge en el sitio web, la formación tiene una duración de 16 semanas y se podrá realizar desde la comodidad de tu casa, estés donde estés. Aunque también se puede optar para hacerlo de manera presencial en los campus de Atlanta o Washington.

Its called Microsoft LEAP! 16 weeks, Microsoft pays YOU to learn. 👇