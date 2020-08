Microsoft xCloud y Google Stadia son las últimas "víctimas" de las normas de Apple en la App Store, y no llegarán a iPhone y iPad

Pese a llevar meses en el mercado, Google Stadia sigue sin llegar a la App Store de iOS y iPadOS. Es algo relativamente drástico para Google, pues en la plataforma de Apple hay un comportamiento por parte de los usuarios de gastar más dinero, por lo que la compañía puede estar quedando fuera de un mercado que potencialmente podría ser bastante rentable.

Y decimos quedar fuera y no decidir quedar fuera porque Apple, en declaraciones a Business Insider, ha reconocido que Google Stadia o Microsoft xCloud no cumplen, en su forma actual, con las normas de la App Store. ¿Por qué? Las razones que los de Cupertino han dado tienen que ver con el férreo control al que someten a su tienda en cuanto a control de calidad y seguridad.

Apple revisa individualmente cada aplicación y juego que suben a su tienda, algo que dicen que no es posible con los juegos de Stadia y xCloud. Esto es lo que ha declarado la compañía al respecto:

"Nuestros clientes disfrutan de excelentes aplicaciones y juegos de millones de desarrolladores, y los servicios de juegos pueden lanzarse absolutamente en el App Store siempre que sigan el mismo conjunto de pautas aplicables a todos los desarrolladores, incluido el envío de juegos individualmente para su revisión y aparecer en rankings y búsquedas."

Servicios modernos con normas de otra época

El caso de xCloud es distinto al de Stadia, pues el servicio aún no se ha lanzado en su forma final. Sin embargo, pese a esto, Microsoft ha tenido que limitar su beta en iOS a 10.000 jugadores y a un solo juego de Halo, frente a las decenas de títulos que ofrece en la beta en Android. Microsoft ha confirmado que su servicio no se lanzará por el momento en iOS, teniendo en cuenta estas normas, aunque no ha hecho afirmaciones al respecto de que esa sea la causa concreta.

Apple demanda que todos los juegos que quieran ejecutarse en su plataforma pasen por una revisión. Sin embargo, por la idiosincrasia de xCloud y Stadia, Microsoft y Google no pueden enviarlos, pues lo que hacen es ofrecerlos desde sus servidores vía streaming, sin que en ningún momento se almacenan en los dispositivos de Apple, a diferencia de los juegos de Apple Arcade, que aunque funcionan con suscripción, se descargan como aplicaciones normales en la App Store.

Para analistas como Paul Thurrot, que Apple pida analizar cada juego de streaming de esas plataformas es como si pidiera analizar cada contenido que se sube a Netflix. Lo cierto es que las normas de la App Store parecen en muchos sentidos algo anticuadas en un contexto en el que servicios como este van a crecer tanto. Respecto a esto, Microsoft ya ha declarado que va tocando cambiar las normas de la App Store. Todo ello, en pleno debate sobre si Apple incurre en prácticas monopolísticas con la tienda, algo que ha hecho que Tim Cook declare junto a otros CEOs en el Congreso.

Apple permite aplicaciones como Steam Link en iOS y Apple TV, que permiten jugar en sus dispositivos a juegos que se ejecutan en otros dispositivos, pero la conexión se da en local, con un ordenador de los propios usuarios y no servidores de otras compañías.