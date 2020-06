Milanuncios Express: la nueva función para pagar artículos y gestionar el envío sin salir de casa

Milanuncios acaba de lanzar una nueva función que permite el pago y envío de productos sin salir de casa. Su nombre es "Milanuncios Express", y ha nacido debido a la situación actual causada por el coronavirus y la necesidad de mantener el distanciamiento social.

El nuevo servicio es posible gracias a un acuerdo al que ha llegado la web con otras dos empresas: Socialpay, una plataforma de pagos digitales entre particulares, y la empresa de transportes SEUR.

Vende paquetes de hasta 3 KG a través de Milanuncios sin tener que salir a enviarlos

La ventaja es que si quieres vender algo a través de Milanuncios ahora tienes la opción de elegir que un repartidor de SEUR recoja el paquete en la dirección que indiques y lo entregue en la casa del comprador. El pago es retenido por el sistema de Socialpay hasta que el objeto se entrega y el comprador comprueba que todo sea correcto.

Esta nueva opción está disponible en la península y en las Islas Baleares. También hay algunas limitaciones, por ahora solo está disponible a través de la app y solo en algunas categorías de productos.

Además solo se pueden enviar objetos que no excedan los 3 kilogramos de peso y que tengan un tamaño no mayor de 120 centímetros en la suma del largo, ancho y alto del paquete. El servicio tendrá asociado un coste adicional, aunque a través de un acuerdo con Huawei AppGallery, las primeras 2.000 transacciones realizadas a través de Milanuncios Express no van a tener gastos de envío.

Además del nuevo servicio de entregas, Milanuncios también ha añadido una funcionalidad de reservas de productos. Esto permitirá a los vendedores marcar un objeto como reservado y no disponible de momento, si llega a un acuerdo con un comprador para ser vendido más adelante.