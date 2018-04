Momentos incómodos y memes que nos han dejado las declaraciones de Zuckerberg

Mark Zuckerberg, como único creador y principal responsable de Facebook, ha tenido que dar la cara por el escándalo Cambridge Analytica ante el Senado y el Congreso de los Estados Unidos.

Sus comparecencias nos han dejado declaraciones realmente sorprendentes, pero también algunos momentos un tanto extraños que han desatado una gran cantidad de reacciones y memes en Internet.

ZuckBorg

Zuckerberg apareció notablemente nervioso y con un aspecto bastante extraño. La mayoría de los memes estaban relacionados con su apariencia de humanoide, fingiendo para que no descubramos que realmente es un robot:

"don't forget to drink the water, humans like water" pic.twitter.com/RyhWE74Sl4 — RUIN™ (@BravingRuin) 10 de abril de 2018

Is #Zuckerberg even human? pic.twitter.com/w2bXxdk9re — David Smetana (@NorthShireGamin) 10 de abril de 2018

All this talk of "data" can't be a coincidence... pic.twitter.com/LU9p087k3E — Guy Cimbalo (@gvcimbalo) 10 de abril de 2018

Zuckerberg on his Facebook profile vs Zuckerberg at this Congressional hearing pic.twitter.com/P3bi2Ry5r4 — Tim Mak (@timkmak) 10 de abril de 2018

Un cojín que ya ha pasado a la historia

Internet tiene un sentido del humor especial. Estamos viendo a una de las personas más ricas, poderosas e influyentes del planeta testificando ante un gravísimo problema. Esa imagen cambia bastante si sabemos que Zuckerberg está utilizando un cojín para parecer más alto.

El cojín generó muchísimos comentarios, y un responsable de Facebook tuvo que aclarar que Zuckerberg lo utiliza por confort, no para parecer que tiene más estatura.

Mark Zuckerberg in a booster seat looks like he’s about to ask the waitress for chicken fingers and apple juice pic.twitter.com/oGA6RkGE4S — Jules (@Julian_Epp) 11 de abril de 2018

Stop infantilizing Mark Zuckerberg! Also, here’s his booster seat. (Photographs by Evy Mages.) pic.twitter.com/MeKwDZwIEF — Andrew Beaujon (@abeaujon) 10 de abril de 2018

He's a big boy now!

Zuckerberg sits on a booster seat while lying to congress pic.twitter.com/aLYjOicpJM — Steve (@SVH2) 11 de abril de 2018

@DaveRickards looks like Zuckerberg really did need that phone book... Or a briefcase will do pic.twitter.com/9rZs7laMlz — fatty (@fattymacfart) 11 de abril de 2018

Senadores y congresistas que no tienen mucha idea de Facebook

Zuckerberg se enfrentaba a un reto complicado, pero la falta de conocimientos de senadores y congresistas ha hecho que pudiera salir airoso de la situación. Algunas preguntas eran tan evidentes que la imagen de los senadores ha salido peor parada que la de Facebook.

“Mr. Zuckerberg, a magazine i recently opened came with a floppy disk offering me 30 free hours of something called America On-Line. Is that the same as Facebook?” pic.twitter.com/U7pqpUhEhQ — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 10 de abril de 2018

“Mr. Zuckerberg, I have just one question about Facebook: Where do I find my Hotmail?" pic.twitter.com/51f5cxnJiq — Jason O. Gilbert (@gilbertjasono) 10 de abril de 2018

El mejor ejemplo (y uno de los mejores momentos) llegó cuando le preguntaron "cómo mantiene un servicio en el que los usuarios no pagan por utilizarlo". Antes de esbozar una sonrisa, Zuckerberg declaró el, ya mítico, "senador, tenemos publicidad".

senator, we run ads#facebook #Zuckerberg pic.twitter.com/IV63l8W3MJ — Jeremy Miller (@jjeremymiller) 11 de abril de 2018

Btw https://t.co/SJ1UHBu8Mh — drew olanoff (@yoda) 11 de abril de 2018

Mark Zuckerberg asiste a un extraño festival

Además de recibir algunas preguntas un tanto evidentes, Zuckerberg vio como algunos senadores y congresistas se llevaban el portagonismo realizando comentarios un tanto extraños.

Por ejemplo, antes de lanzar una pregunta, el senador Bill Nelson afirmó "que le encanta el chocolate": "me comunico con mis amigos de Facebook, y le indico que me gusta un tipo de chocolate. Y, de repente, empiezo a recibir publicidad sobre chocolate. ¿Y si yo no quiero ver esa publicidad?".

🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫

Sen. Nelson asks Zuckerberg about seeing chocolate ads on Facebook:



"What if I don’t want to receive those commercial advertisements?"



🍫pretty sweet question🍫



-IJR pic.twitter.com/h5gnmWlwNx — 🍎🍎ᗩᑭᑭᒪE ᑭIE🍎🍎 (@MagaApplePie) 10 de abril de 2018

"Mi hijo Charlie, de 13 años, se dedica a Instagram, así que quería que le mencionase mientras estoy aquí con usted".

Varios senadores aprovecharon para declarar su amor por las redes sociales delante del CEO de Facebook. El mejor ejemplo lo protagonizó el senador Roy Blunt, afirmando que su hijo Charlie, de 13 años "se dedica a Instagram, así que quería que le mencionase mientras estoy aquí con usted".

El snador Thom Tillis declaró ser "un miembro orgulloso de Facebook, con 4.900 amigos". Añadió que tuvo que "eliminar a todos los haters para dejar espacio para la familia y verdaderos amigos".

Today, in the @HouseCommerce I had the chance to question @facebook CEO Mark Zuckerberg on the massive data breach. See my line of questions here: pic.twitter.com/r95pXbl63h — Larry Bucshon, MD (@RepLarryBucshon) 11 de abril de 2018

Por último, el senador Larry Bucshon quiso se refirió al clásico "Facebook te escucha mediante tu teléfono móvil para mostrarte publicidad", a lo que Zuckerberg contestó de la siguiente manera:

"Tengo entendido que muchos casos como el que comentas son una coincidencia".

