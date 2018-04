Cómo saber si tus datos de Facebook fueron compartidos con Cambridge Analytica

Hace unos días, Facebook anunciaba que dirían qué 87 millones de usuarios se han visto afectados por el caso Cambridge Analytica, uno de los mayores escándalos de toda su historia.

Dijeron que lo harían mediante un mensaje que aparecerá al principio de la cronología de noticias, en el feed principal, pero no todos los usuarios han recibido esta notificación.

Comprueba si tus datos, o los de tus amigos, han sido afectados

Si quires saber si tus datos, o los de tus amigos, han acabado en manos de Cambridge Analytica, lo único que tienes que hacer ir a este enlace y hacer scroll hasta la parte inferior.

Afortunadamente, en mi caso, parece que no he sido afectado. Si es así, verás el siguiente mensaje:

"Según nuestros registros, ni tú ni tus amigos iniciasteis sesión en "This Is Your Digital Life". Como resultado, no parece que "This Is Your Digital Life" haya compartido tu información de Facebook con Cambridge Analytica".

Si, en cambio, tus datos han sido afectados, verás un mensaje para cambiar los ajustes de aplicaciones. Hay que dejar claro que Facebook no te notificará cuál de tus amigos ha utilizado "This Is Your Digital Life".

Tras todo lo ocurrido, Facebook ha introducido una serie de cambios para evitar que sucedan nuevos "Cambridge Analytica's" y que sea mucho más claro entender las Condiciones de uso del servicio.

