Worldcoin, proyecto del líder de ChatGPT, ha convencido al 1% de españoles de dar su iris por criptomonedas, a pesar de sus problemas

Se ha conocido que unas 360.000 personas en España ya se han sumado al proyecto de Worldcoin, la idea de Sam Altman, el líder de OpenAI, empresa encargada del desarrollo de ChatGPT. Esto supone alrededor del 0,7% de la población. Otras fuentes hablan de que ya son más de 400.000 personas.

En general, World App está ahora mismo entre las aplicaciones más descargadas en nuestro país, si miras Google Play y la más exitosa en la sección de finanzas gratis, como hemos comprobado desde Genbeta.

Sobre las cifras, claramente van aumentando todo el tiempo, teniendo en cuenta que ya hay 33 lugares en toda España donde puedes encontrar los orbs, es decir, los lugares en los que escanear tu iris a cambio de unas criptomonedas. En todo el mundo, la propia empresa dice que en los últimos siete días (datos del momento en que se escribe esta noticia), 832.285 personas en todo el mundo han escaneado su retina.

Polémicas por el éxito de Worldcoin

Sumarse al proyecto de Worldcoin no es registrarte en una web y dar tu mail, solamente... sino que supone permitir que escaneen tu iris a cambio de unas criptomonedas. Y, teniendo en cuenta que muchas personas parecen no ser conscientes de la importancia de dar tal información, hay muchos expertos levantando las alarmas.

Solo para poner un poco de contexto, el líder de esta iniciativa es Sam Altman, también director ejecutivo de OpenAI, que ha llegado a decir cosas como que "mis peores temores son que nosotros, la industria tecnológica, causemos un daño significativo al mundo" (una declaración que hizo ante el Senado de Estados Unidos) por temas de privacidad entre otros asuntos y ya tiene un búnker preparado por si acaso.

Además, como hace unos días recogíamos en Genbeta, una mujer publicaba en la red social X que había conocido que su hijo, menor de edad, había vendido su iris por unas pocas criptomonedas. Y eso hacía saltar la alarma y en las redes sociales muchas personas hablaban de haber visto a gente muy joven en las colas de los centros comerciales habilitadas por Worldcoin. De todos modos, hay que recordar que la edad de consentimiento para el uso de datos personales es a partir de los 16 años.

Privacidad: qué supone vender tu iris

También supimos que hay varias denuncias puestas frente a la Agencia Española de Protección de Datos por temas de privacidad. En general, un problema que aquejan muchas personas es que la empresa no comparte mucha información sobre qué harán con los datos.

Por otro lado, un usuario nos ha contado que hace tiempo le entró curiosidad y decidió registrarse en su web. Ahora que conoce más sobre el proyecto de Sam Altman ya no quiere seguir adelante pero no encuentra forma de darse de baja.

Explican desde Economist & Jurist que la Federación de Consumidores (CECU) ha advertido de que al ceder los datos biométricos "ya estamos dando información de carácter personal y extremadamente sensible".

El problema radica en que mucha gente no entiende qué supone vender el iris. Y los expertos insisten en que son "datos únicos" y que "si los datos biométricos son robados o suplantados no podemos cambiarlos. No podemos, en principio, cambiar nuestros rasgos faciales o nuestro iris".

La web oficial puede resultar engañosa, ya que explica que "World ID se desarrolló con la creencia de que la privacidad es un derecho humano fundamental y que las personas deben ser propietarias de su identidad. World ID, de código abierto y sin permisos, reside en tu dispositivo para que solo tú puedas acceder a él, controlarlo o incluso borrarlo".

Sin embargo, este discurso contrasta con la realidad de que las personas están cediendo una parte esencial de su identidad a una empresa sin muchos datos de qué pasará después. También hay análisis de si esta empresa se aprovecha de la gente de bajos sueldos, bajo la promesa de que, gracias a su iris, van a obtener ingresos extra.

A todo esto, tenemos que añadir una información que hicimos pública desde Genbeta el pasado 23 de febrero y es que el valor de la moneda de este proyecto, WLD, logró un aumento meteórico del 170% en una semana, alimentado por el efecto de red y la especulación en el mercado de criptomonedas.

