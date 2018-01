Ni hackers ni brechas, la nueva tendencia es robar bitcoins a mano armada

Con la fiebre de las criptomonedas y las enormes subidas de precio que ha sufrido especialmente el bitcoin, que actualmente tiene un valor superior a los 10.000 dólares, cada vez vemos más estafas de todo tipo aparecer intentando despojar a sus poseedores de las valiosas criptodivisas.

Es natural que con un mercado tan valioso, las amenazas hayan saltado de lo digital a la vida real, donde ninguna contraseña super segura nos puede defender. Fue justo lo que pasó en Ottawa, Canadá, cuando tres asaltantes entraron armados a las oficinas de Canandian Bitcoins, una casa de cambio de criptomonedas, sometieron a cuatro empleados y exigieron una transferencia de bitcoins.

Uno de los asaltantes golpeó en la cabeza a uno de los empleados con su arma para demandar la transferencia. Afortunadamente la persona sufrió solo una lesión leve, y nadie más resultó herido.

El atraco tampoco tuvo éxito, pues un quinto empleado estaba escondido en otra oficina y pudo llamar a la policía. Aunque dos de los sospechosos lograron huir, el tercero, un chico de 19 años, fue aprehendido por las autoridades.

Suspect charged in financial robbery and additional suspects are being sought https://t.co/vFb5ZJ3z2Q #ottnews pic.twitter.com/Srofnl8IEN