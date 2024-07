No eres rico ni poderoso si no te invitan cada verano: así es el "campamento para millonarios"

Cuando hablamos de grandes millonarios y CEO de importantes empresas nos los podemos imaginar como personas herméticas que no tienen muchas relaciones entre ellos. Pero la realidad es que desde 1983, un grupo de relevantes millonarios del mundo entero celebran un evento bautizado como "campamento de verano para multimillonarios".

Este "campamento" es una reunión anual que se realiza en el exclusivo Sun Valley Lodge, del banco de inversión Allen & Co. Y como no podía ser de otra manera, entrar aquí no es nada fácil, ya que se debe tener una cuenta bancaria abultada o al menos ser un CEO de una gran compañía.

Una convención de millonarios que se celebra anualmente

Algunos de los invitados que aparecen en el listado que hizo público Variety son Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos y Andy Jassy, Peter Thiel, Daniel EK de Spotify, Tim Cook, Sundar Pichai, Bob Iger de Disney o Sam Altman. Como se ve, muchos nombres del sector tecnológico que se unen a otras personalidades.

Pero hay diferentes ausencias muy importantes, como por ejemplo la de Elon Musk, que no aparece en esta lista, aunque sí estuvo presente en otras ediciones de este “campamento”. Sin embargo, parece que ya poco a poco está dejando de tener interés en juntarse con otros millonarios. Las razones, según Fortune, pasaría por evitar encontrarse por los pasillos con sus “enemigos” como Gates o Sam Altman.

En este evento obviamente hay momento para el descanso y la diversión con partidos de golf, paseos a caballo o conferencia de algunos de estos CEO. Pero lo verdaderamente interesante son los acuerdos que se han llegado a cerrar en los pasillos de este complejo.

Algunos de los acuerdos que se creen que se han cerrado en conversaciones en este recinto pueden ser de cómo Jeff Bezos y Donald Graham (anterior propietario del Washington Post) negociaran su adquisición. Pero también en 1995 se apuntó a que los CEO de Disney y la cadena ABC desarrollaron su acuerdo de fusión según Los Angeles Times.

Pero también hay política dentro de este campamento de multimillonarios. Estamos en un momento donde hay una gran cantidad de elecciones en todo el planeta, destacando sobre todo el posible cambio de gobierno en Estados Unidos. Esto hace que diferentes gobernadores ya estén tanteando a estos millonarios para poder retirar apoyos a Biden o ganar un poco de financiación.

Imágenes | Gerd Altmann warren pinto The Celebs Fact

