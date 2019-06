"No estamos donde queremos estar": Sundar Pichai reconoce que YouTube se enfrenta un reto muy difícil de resolver

De todos los productos o servicios que tiene Google, YouTube seguramente es el que más controversia genera. Prácticamente cada mes vemos como una nueva polémica salpica a la plataforma, y la compañía ha ido modificando sus políticas para intentar minimizar este tipo de situaciones.

Sundar Pichai, CEO de Google, ofreció hace unas horas una entrevista exclusiva a AXIOS, en la que reconoció que YouTube todavía tiene muchos problemas que solucionar, y parece que aún está lejos del nivel de control que tienen en otros servicios.

En dicha entrevista, Pichai afirma que "no estamos donde queremos estar", e hizo referencia a como muestran los resultados en su buscador. El CEO de Google quiere que en YouTube suceda algo similar:

"Nosotros, ya sabes, clasificamos el contenido en función de la calidad. Y por eso estamos llevando esa misma noción y enfoque a YouTube para que podamos clasificar mejor el material de mayor calidad y evitar realmente el contenido dudoso. Contenido que no viola exactamente las políticas, que necesita ser eliminado, pero que aún así puede causar daño."

9 millones de vídeos eliminados en el último trimestre

Pichai remarca que en la compañía "nadie quiere ver contenido dañino" en sus plataformas, y asegura que en el último trimestre han eliminado nueve millones de vídeos de YouTube. De todos modos, el CEO de Google ha querido recordar que es una tarea "muy muy difícil" de resolver, tanto en el aspecto técnico como social.

Y es que YouTube es una plataforma con unas cifras de vértigo, con cientos de horas de vídeo que son subidas cada minuto. Eso hace que muchas veces sea muy difícil detectar vídeos que no violan las políticas pero pueden ser dañinos y viceversa.

Un buen ejemplo lo vivimos hace unos meses, cuando un algoritmo de YouTube confundió el incendio de la catedral de Notre Dame en París con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

I'm so glad we let tech platforms eat the journalism industry.



Now, I can sit and watch a live stream of Notre Dame burning while YouTube's fake news widget tells me about 9/11 for some reason. pic.twitter.com/FhAtE4DqtB — Ryan Broderick (@broderick) 15 de abril de 2019

En las últimos días, YouTube ha vuelto a ser protagonista de muchos titulares. A principios de la semana pasada YouTube anunció cambios en sus políticas contra el discurso del odio en la plataforma, afirmando que eliminarán los vídeos que promuevan el odio y el supremacismo racial.

Su última polémica tiene como protagonista al comentarista estadounidense Steven Crowder. El periodista Carlos Maza denunció públicamente que estaba siendo acosado por Crowder en su canal de YouTube, en donde le llegó a llamar "mexicano gay" o "maricón listillo".

En un primer momento, YouTube contestó a la denuncia de Maza asegurando que (aunque sabían que era un contenido "dañino") no incumplía las políticas de la plataforma. Esa decisión generó mucha controversia en la red, y horas después la compañía dio marcha atrás y anunció que "suspendían la monetización" del canal de Steven Crowder.