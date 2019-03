YouTube contra las redes de pedófilos: la compañía intenta cerrar uno de sus capítulos más polémicos

YouTube lleva varias semanas lidiando con una situación bastante delicada. A mediados del mes pasado descubrimos una red de pedófilos que utilizaban la plataforma para consumir vídeos de menores de una manera perturbadora.

Comprobamos que al buscar una serie de vídeos fuimos capaces de entrar en una especie de vórtice en el que YouTube sólo te recomendaba vídeos protagonizados por niñas. Estos videos, de apariencia inocente, escondían una realidad preocupante.

En estos clips aparecían niñas bañándose en la piscina, practicando deporte o divirtiéndose con algún juguete. Al ir a los comentarios, además de encontrar respuestas muy subidas de tono, aparecían marcas de tiempo que nos llevaban al segundo exacto en el que se ven partes concretas de su cuerpo.

Cuando saltó esta polémica, compañías tan importantes como Disney, Nestle o Epic Games (la empresa responsable de 'Fortnite' decidieron retirar sus anuncios de YouTube, ya que no querían verse asociados con este tipo de comportamientos.

Al mismo tiempo, hace unos días descubríamos que algunos vídeos de YouTube Kids escondían (al igual que sucede en una mítica escena de 'Fight Club') una escena en la que enseñaban a los niños a suicidarse.

YouTube es una plataforma a la que se suben miles de horas de contenido cada día, y eso hace que sea complicado vigilar todo el contenido que está disponible en ella. Esta situación se complica cuando son vídeos protagonizados o dirigidos para niños.

Adiós a los comentarios

Hace unas horas, YouTube anunciaba una serie de medidas para mejorar "la seguridad de los menores en YouTube". Mediante un comunicado, la compañía asegura que han decidido deshabilitar la opción de dejar comentarios en los vídeos en los que aparezcan menores.

Many of you have been closely following what we’re doing to protect young people on YouTube. Here’s an update on our most recent actions. → https://t.co/6315XSUfbR — YouTube (@YouTube) 28 de febrero de 2019

En dicho comunicado, YouTube dice haber "inhabilitado los comentarios en decenas de millones de vídeos", buscando acabar con un "comportamiento depredador". Aseguran que en los próximos veces suspenderán los comentarios en vídeos que muestren a "niños o jóvenes que podrían correr el riesgo de atraer comportamientos predatorios".

"Durante la semana pasada, inhabilitamos los comentarios de decenas de millones de vídeos que podrían estar sujetos a un comportamiento depredador. Estos esfuerzos se centran en vídeos con menores de edad y continuaremos identificando los vídeos en riesgo. Durante los próximos meses, ampliaremos esta acción para suspender los comentarios sobre vídeos que muestran a niños y vídeos que muestran a jóvenes que podrían correr el riesgo de atraer comportamientos predatorios.

De todos modos, afirman que algunos canales podrán mantener los comentarios habilitados en este tipo de vídeos, pero será necesario que ellos se encarguen de moderarlos "activamente".

"Un pequeño número de creadores podrá mantener los comentarios habilitados en este tipo de vídeos. Se requerirá que estos canales moderen activamente sus comentarios, además de usar nuestras herramientas de moderación y demuestren un bajo riesgo de comportamiento depredador. Trabajaremos directamente con ellos y nuestro objetivo es aumentar este número a lo largo del tiempo a medida que nuestra capacidad para detectar comentarios infractores siga mejorando".

Un punto importante es que YouTube ha querido aclarar que estos cambios "no afectan a la monetización de los vídeos". Eso quiere decir que los canales que publican vídeos en los que aparecen menores podrán seguir obteniendo ingresos por los mismos.

Piden a los usuarios que "les sigan avisando" sobre la existencia de estos vídeos

La compañía finaliza el comunicado asegurando que "ninguna forma de contenido que ponga en peligro a los menores de edad es aceptable en YouTube" y piden a los usuarios que les sigan "avisando" de este tipo de vídeos.

"Los vídeos que alientan los desafíos dañinos y peligrosos dirigidos a cualquier audiencia también están claramente en contra de nuestras políticas".

YouTube ha reaccionado, quizás no con demasiada rapidez, a una situación muy comprometida. Por un lado, no es nada fácil regular un contenido que (en teoría) cumple las normas y que al mismo tiempo puede ser utilizado de una manera tan cuestionable. Tendremos que esperar para comprobar si estas medidas son suficientes para solucionarlo.