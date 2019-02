Entramos en la madriguera que utilizan los pedófilos para compartir vídeos en YouTube

Un portavoz de YouTube se ha puesto en contacto con nosotros y asegura que la compañía "tiene una política de tolerancia cero en temas de abuso sexual a menores. Hemos invertido significativamente en tecnología, en recursos humanos y en entablar relaciones con ONGs para combatir este problema. Si identificamos links, imágenes o material que promueve este tipo de contenido lo reportamos a las autoridades competentes, lo eliminamos de nuestra plataforma y terminamos la cuenta. Esto contradice el vídeo publicado por Matt, ya que (en su experiencia) cada vez que ha reportado alguno de estos vídeos simplemente han eliminado el clip pero la cuenta siguió estando activa. YouTube afirma que "ninguna forma de contenido que ponga en peligro a los menores es aceptable para nosotros. Siempre hemos tenido políticas claras en contra de los videos y comentarios en YouTube que sexualizan o explotan a los niños y los hacemos cumplir de manera agresiva cuando se nos alerta sobre dicho contenido".

El algoritmo de YouTube está diseñado para conocernos lo mejor posible y así recomendarnos vídeos que nos mantengan en la plataforma el máximo tiempo posible.

Hoy hemos descubierto una especie de vórtice dentro de YouTube en el que una vez que entras sólo te recomiendan vídeos en los que aparecen menores de edad (siempre niñas) realizando acciones totalmente inocentes. En esa supuesta inocencia se esconden cientos de pedófilos que aprovechan este punto negro del servicio para compartir pornografía infantil.

Descubrí la existencia de este contenido gracias a un vídeo subido hace cuatro horas por MattsWhatItIs. Este YouTuber demuestra que con un par de clicks es facilísimo entrar en esta zona de la plataforma en la que sólo verás este tipo de contenido:

Como vemos, Matt crea una cuenta totalmente nueva y utiliza un VPN para que YouTube no le recomiende cosas que tengan que ver con sus gustos. Con sólo colocar "bikini haul" (chicas probándose bikinis recién comprados) consigue llegar al contenido de menores en muy pocos segundos.

En los vídeos aparecen menores de edad comiendo helados, haciendo gimnasia, recibiendo un masaje o dándose una ducha. A priori no suena a pornografía infantil, pero no hay que olvidar que la sexualidad está en los ojos que miran.

En algunos comentarios se indican marcas de tiempo en las que las niñas están realizando una posición en la que se les ve o intuye algo o el momento exacto en el que están chupando un helado. Por si fuera poco, muchos comentarios sí que son de carácter sexual, haciendo referencias a "diosas", su "belleza", emojis que no dejan lugar a la imaginación o alabando ciertas partes de sus cuerpos.

😚😍🍌💦💦💦💦💦

Aunque el vídeo de Matt lo deja bien claro, he decidido probar si realmente funciona su método. He creado una cuenta de Google totalmente nueva y me he conectado vía VPN. Al igual que él, he decidido acceder a este loop buscando "bikini haul".

Hago click en el primer vídeo, me fijo en los recomendados de la barra lateral y hago click en otro vídeo similar y....BINGO!, ya estoy dentro. A partir de ahora sólo me recomiendan vídeos en los que claramente aparecen niñas.

No es muy agradable comenzar la semana viendo vídeos de niñas realizando acciones cotidianas y comprobar que existen muchos usuarios buscando la sexualidad de estos momentos. Voy a ahorraros los enlaces a estos clips, pero os diré algunas cosas que me he encontrado (en pocos minutos):

Dos niñas bailando: en los comentarios apuntan al segundo exacto en el que se quitan la ropa y bailan en ropa interior

Una niña bañándose con una manguera (su usuario tiene la foto de la niña y vídeos similares. No olvidemos que es necesario tener 14 años para subir vídeos a YouTube. Esta y la mayoría de las niñas son menores de esta edad).

Dos niñas entrando en la piscina de su casa (en los comentarios hacen referencia a que "se antojan unos cocos")

Una niña haciendo yoga (comentarios de "cuerpesito rico" y referencias a que se le marca cierta zona púbica)

Una joven gimnasta en un campeonato

Una niña jugando con su gato (comentarios con marca de tiempo al momento en que se tira en la cama y se le ven las nalgas)

YouTube sólo me recomienda este tipo de vídeos, una y otra vez

Podría seguir así durante horas, ya que YouTube sólo me recomienda este tipo de contenido. Una y otra vez. Todos estos vídeos tienen cientos de miles de reproducciones y la mayoría de ellos están publicados en brasileño o vienen de europa del este.

También me he encontrado con un vídeo en el que aparece una niña bailando, con un vestido de color rosa muy corto. El primer comentario tiene varios votos positivos y dice lo siguiente:

Eliminan los vídeos reportados, pero no los canales

En su vídeo, Matt asegura que se ha encontrado con enlaces a vídeos de pornografía infantil en los comentarios. Imagino que estarán bien escondidos, y en el tiempo que he probado a realizar este "experimento" no me he topado con ninguno.

También acusa a YouTube de permitir que este tipo de contenido muestre publicidad (asegura que le ha llegado a aparecer publicidad de Disney) y en el vídeo enseña algún ejemplo. No se si es por mi VPN o por mi navegador que está bloqueando la publicidad, ya que a mí no me ha aparecido ninguna.

Parece que los que publican este tipo de vídeos han sabido aprovecharse de un glitch en el algoritmo de YouTube y así poder crear una red de vídeos en la que sólo aparecen menores con poca ropa.

Seguramente, si esta historia se hace viral, YouTube tendrá que analizar qué está sucediendo y detener esta práctica dentro de su servicio. Además, no creo que a los anunciantes les haga gracia que se les relacione con vídeos en los que se cosifica sexualmente a niñas que no llegan a los diez años de edad.

En su vídeo, Matt muestra cómo ha reportado a algunos de estos vídeos en los últimos días. YouTube ha eliminado los vídeos reportados, pero sorprende que no hayan bloqueado o eliminado los canales. De esta manera, pueden seguir subiendo el mismo tipo de contenido.

Hemos contactado con YouTube y le hemos pasado algunos enlaces de estos vídeos para que puedan analizar este trend tan preocupante. Actualizaremos este artículo cuando recibamos una respuesta oficial por su parte.