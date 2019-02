YouTube se plantea qué hacer con el botón de 'No me gusta', y eliminarlo es una opción

Parece que los botones para indicar que algo te gusta en redes sociales y otras plataformas no acaban de funcionar como a sus creadores les gustaría. Tras Twitter, que se plantea eliminar el 'Me gusta', o al menos modificar su comportamiento, llega YouTube, que con el descrédito que sufrió por parte del público su 'YouTube Rewind 2018', trabaja en controlar las 'turbas de no me gusta', en relación a los grupos organizados cuyo objetivo es hundir los números de un vídeo.

Según ha contado en un vídeo Tom Leung, director de gestión de producto en YouTube, y cuyas declaraciones recoge The Verge, la compañía está planeando experimentar con cómo lidiar con el problema, aunque de momento, "se está debatiendo suavemente". Una opción es que los youtubers oculten manualmente las valoraciones. Sin embargo, no es un gesto que guste a muchos usuarios, y por otra parte, quita visibilidad a los vídeos que sí han sido muy valorados positivamente.

Otra opción que manejan es añadir pasos para valorar que algo no te gusta. En lugar de hacerlo tan fácil como darle con un click al botón, un desplegable podría preguntar por qué no te gusta el vídeo que estás valorando, algo que obligaría a realizar un paso que a muchos ya podría frenarles, por simple pereza. La parte buena es que haría que el usuario se tuviera que explicar (aunque podría dar una razón banal), y el creador podría conocer mejor por qué no gusta (si es racional).

Eliminar el 'No me gusta', una opción radical para eliminar su uso como arma

Desde los comienzos de Facebook, se especuló mucho con la llegada del botón de 'No me gusta', pero la realidad es que la compañía acabó incluyendo un pack de reacciones en lugar de esa bomba. Y parece que fue buena decisión, viendo como se usa en YouTube.

En ese sentido, para Leung otra opción es eliminar el 'No me gusta' completamente, pero no es "tan democrático", según el alto cargo, a lo que suma que "no todos los 'No me gusta' son de turbas de no me gusta.

Una reacción de los youtubers ha sido pedir que sólo se pueda calificar negativamente un vídeo si se ha visto un porcentaje determinado del total del vídeo. No es que no se pueda votar, es que el voto no se mostraría hasta que el usuario haya alcanzado un 25% o un 50% de la duración total del vídeo.

Los 'Me gusta' tampoco funcionan bien en muchos casos

El caso contrario al de YouTube es el de Twitter, como mencionábamos al principio. La red social de Jack Dorsey permitía retuitear o marcar favorito, y cambió esta opción por el corazón y el 'Me gusta' para aumentar la interacción de los usuarios.

La realidad es que, en parte, el cambio ha servido para crear una enorme lucha de egos en la plataforma, y en muchas ocasiones, los tuits que gustan se marcan con la intención opuesta o como arma arrojadiza a los usuarios a los que se ataca con una opinión fuerte sobre un tema determinado. Y es por eso que en poco tiempo es posible que este tipo de interacción acabe desapareciendo, pese a que los creadores consideran que es una buena forma de conocer el pensamiento de la comunidad.