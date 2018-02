Facebook está probando un botón para votar negativo y no se trata de un 'no me gusta'

Durante la tarde de ayer, diversas capturas y grabaciones de pantalla de usuarios estadounidenses de Facebook comenzaron a circular por Twitter y otros lugares mostrando un nuevo botón de la red social: "downvote". Una interacción que bien recuerda al downvote de Reddit o a los votos negativos de Menéame.

Algunas de las primeras teorías lo señalaron como el deseado 'no me gusta', pero no. No se trata de mostrar un sentimiento negativo o de disgusto como los que pueden expresarse, desde hace un tiempo, con el "me entristece" o el "me enfada" de las reacciones. El botón es, según ha confirmado la compañía a medios como TechCrunch o The Verge, una forma de marcar comentarios cuestionables en las publicaciones públicas. Y solamente está siendo probado.

No estamos probando un botón de 'no me gusta'. Estamos explorando una función para que la gente nos dé su opinión sobre los comentarios de las páginas de las publicaciones públicas. Esto solamente está funcionando para un pequeño grupo de personas en Estados Unidos.

Cómo funciona el "downvote" de Facebook

Facebook is testing downvoting comments pic.twitter.com/SBOSQITotO — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) 8 de febrero de 2018

El funcionamiento del botón "downvote", que siempre aparece junto a los comentarios, es sencillo. Cuando un usuario lo pulsa, el comentario donde se encuentra se oculta y continuación Facebook pregunta si el mensaje señalado fue "ofensivo", "engañoso" o era "off topic". Estos sirve para que la red social reciba información sobre los comentarios, sepa si tal vez necesita actuar contra ellos, descubra que se está intentando engañar a la comunidad de alguna manera o es sencillamente el aporte resulta irrelevante para el tema de conversación.

Esto botón, como una versión vitaminada de la opción existente de ocultar comentarios, puede ser entendido como parte de los esfuerzos de Facebook por identificar las interacciones significativas y ahondar en ese tiempo de calidad que dice querer ofrecer a sus usuarios. También en la complicada moderación.

A pesar de ello, algunas personas continuarán pensando que Facebook es tan malo para la sociedad como el tabaco o McDonald's y que puede corroer la democracia.

