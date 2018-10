Twitter eliminará el botón 'Me gusta' para "mejorar la salud de la conversación"

Una de las funciones históricas de Twitter será eliminada pronto de la plataforma, según informa The Telegraph. De acuerdo a la noticia, Jack Dorsey comunicó en un evento de Twitter que (irónicamente) no le gusta el botón de 'Me gusta' y que dicha función será eliminada próximamente. Se trataría de uno de los cambios más profundos en cuanto a posibilidades del usuario, sobre todo por lo que la compañía ha hecho recientemente con la actividad de ese botón.

'Me gusta' nació originalmente como 'Favorito', y siempre ha sido una opción muy popular, que incluso dio nombre a webs históricas como Favstar.fm. Sin embargo, la compañía, en aras de modernizarse y hacer crecer la interacción, cambió la estrella clásica por un corazón, y a priori el experimento funcionó y Twitter consiguió su objetivo.

Sin embargo, recientemente, la compañía decidió mostrar como parte de la 'Cronología' la actividad de los usuarios respecto a los 'Me gusta'. De esa forma, si un usuario marca un tuit, es probable que sus seguidores lo vean casi como si de un retweet se tratase. Hasta hace poco Twitter no ha ofrecido la posibilidad de ocultar los tuits que gustan del timeline, y la opción tampoco es demasiado transparente.

El mayor problema nacido a raíz de este uso es que, como el retweet, sirve (entre otros muchos usos positivos) para propagar el odio y para extender el acoso que una persona o grupos puedan sufrir, perdiendo todo el sentido que tiene como función, muy alejado del objetivo original. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, la posibilidad de citar tuits. En muchos casos, se convierte en una función que sólo vale para criticar salvajemente al usuario al que se menciona.

Por otra parte, como comentan en The Telegraph, los 'Me gusta' en Facebook, Instagram y Twitter causan problemas psicológicos a usuarios para los que se vuelven una forma de medir aceptación y relevancia social.

Cuando 'Me gusta' desaparezca como opción, la clásica función de marcar tuits como favoritos se desvanecerá definitivamente, y el retweet no se puede considerar lo mismo, porque cuenta con el mismo significado social. Es un signo de apoyo superior. Sin embargo, es curioso el comportamiento que se estaba dando últimamente en la red social: el número de me gustas crecía, pero el de retuits se estancaba, como si apoyar o compartir de forma directa costase más que simplemente estar de acuerdo, que parecía el uso último del 'Me gusta'.

