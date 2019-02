Disney y Nestle habrían retirado la publicidad de YouTube tras destaparse una gran red de pedófilos

Hace unos días comprobamos que existe una manera en YouTube de acabar en un bucle de vídeos recomendados que tienen como protagonistas a niñas pequeñas. Cientos de pedófilos reproducen estos clips, en apariencia inocentes, en los que las pequeñas aparecen con poca ropa.

Con tan solo un par de clicks (creando una cuenta de cero) pudimos constatar que era realmente fácil descubrir toda esta comunidad que existe dentro de YouTube. La primera persona en alertar sobre esto fue el YouTuber MattsWhatItIs, y en su vídeo llegaba a mostrar cómo se había encontrado publicidad de Disney en este tipo de contenido.

Más de 400 canales eliminados

El haber descubierto estos vídeos ha traído consigo muchas consecuencias. Para empezar, hace unas horas conocíamos que compañías tan importantes como Walt Disney Co. y Nestle habrían retirado su publicidad en la plataforma.

No son las únicas, ya que Epic Games (el estudio responsable de Fortnite) y el gigante de alimentación alemán Dr. Oetker también habrían pausado sus campañas publicitarias en YouTube.

Por su parte, Google parece haber respondido rápido, ya que acaban de anunciar que han eliminado más de 400 canales y "decenas de millones de comentarios" como respuesta a todas las críticas que han obtenido estos días.

UPDATE: @YouTube @YTCreators left a comment and provided an update on what they’ve done to combat horrible people on the site in the last 48 hours.



TLDR: Disabled comments on tens of millions of videos. Terminated over 400 channels. Reported illegal comments to law enforcement. pic.twitter.com/zFHFfkX9FD — Philip DeFranco (@PhillyD) 21 de febrero de 2019

Han eliminado "decenas de millones de comentarios"

Philip DeFranco, una persona muy relevante dentro de YouTube, ha sido el encargado de anunciar esta noticia a través de su cuenta de Twitter. Afirma que la plataforma ha tomado medidas en las últimas 48 horas para "combatir las cosas horribles que han hecho algunas personas en el servicio".

Cuando publicamos la noticia hace unos días, un portavoz de YouTube nos comentó que tienen "una política de tolerancia cero en temas de abuso sexual a menores". Desconocemos si, eliminados todos estos canales, las compañías que han retirado o pausado su publicidad volverán a anunciarse en la plataforma.