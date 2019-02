YouTube está eliminando la publicidad y la monetizacicón a vídeos de antivacunas

En los últimos meses, cada vez está más claro que YouTube puede ser uno de los grandes causantes de que el terraplanismo esté más vivo que nunca. Aunque algo así resulta preocupante, lo cierto es que por si sólo y a priori no supone ningún riesgo para la salud pública.

Sin embargo, otros movimientos que también está alentando la plataforma de vídeo, como el de los antivacunas, sí es potencialmente (y en acto) muy peligroso para las personas que defienden estas ideas y para las que tiene alrededor.

En YouTube existe preocupación por este asunto, y los anunciantes están criticando aparecer en estos vídeos, por lo que desde la compañía, según informa BuzzFeed News, se ha tomado la decisión de eliminar la publicidad y por tanto desmonetizar a canales de contenido antivacunas.

"Los vídeos que promueven la antivacunación suponen una violación de nuestras políticas"

En un comunicado realizado desde YouTube a BuzzFeed News, la compañía afirmó:

"Tenemos políticas estrictas que contemplan en qué vídeos permitimos que aparezca la publicidad, y los vídeos que promocionan la violación suponen una violación de esas políticas. Hacemos cumplir esas políticas con esfuerzo, y si encontramos un vídeo que las viola, tomamos medias de forma inmediata y eliminamos los anuncios".

De forma previa, la publicación había informado de que YouTube mostraba vídeos de antivacunas con el algoritmo de recomendación de vídeos que se autoreproducen después de hacer búsquedas como "¿Son las vacunas seguras?" y reproducir contenidos de fuentes como cuentas de hospitales.

Aunque YouTube afirma que estos contenidos no tienen cabida en sus políticas, la realidad es que su algoritmo, según BF News, los recomendaba

Después de que hablaran con anunciantes que no sabían que su publicidad aparecían en vídeos de antivacunas, YouTube ha comenzado a eliminar la publicidad y desmonetizar canales como VAXXED TV, LarryCook333 y iHealthTube. Otra medida de la compañía incluye un panel de información sobre vacunas que explica los riesgos de no inmunizarse con ellas.

Anunciantes como Vitacost, una compañía que vende vitaminas, afirman que no sabían que su publicidad aparecía en esa clase de vídeos, y que algo ha fallado, porque tenían reglas estrictas para no aparecer en vídeos de contenido sensible opuesto a la salud. La respuesta de estos ha sido eliminar todos sus anuncios de la plataforma, globalmente.