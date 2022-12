No fue solo cosa tuya: la emoción de la final del Mundial generó el mayor pico de búsquedas de la historia de Google

En época de mundial de fútbol, la fiebre por este deporte es tal, que incluso hasta los menos futboleros se contagian. El Mundial de Qatar 2022 nos ha dejado momentos no aptos para cardíacos, y su desenlace tuvo lugar durante el día de ayer, proclamándose Argentina como campeona del mundo.

Además de la celebración del equipo, y en especial, del inigualable cierre del palmarés de Lionel Messi, Google también está de récord. Y es que según el propio Sundar Pichai, CEO de Alphabet y Google, la final del Mundial de Qatar supuso un récord histórico en el pico de tráfico de su buscador.

Está claro que lo que mueve el fútbol, no lo mueve otra cosa, tanto para bien como para mal. Un ejemplo más de este hecho nos lo ha dado el propio Pichai, quien ayer tuiteaba que durante la final del mundial de fútbol, el buscador de Google ha logrado el mayor pico de tráfico en 25 años.

Search recorded its highest ever traffic in 25 years during the final of #FIFAWorldCup , it was like the entire world was searching about one thing!