Wordle es el ejemplo perfecto de que el Internet que amábamos sigue existiendo, aunque a veces lo olvidemos

Wordle es el juego viral del momento, y su simplicidad y estilo van probablemente en contra de a todo lo que nos tienen acostumbrados los juegos modernos, o la misma web moderna: algo bueno, adictivo pero poco demandante, sencillo, gratis, accesible, sin publicidad y sin intenciones de monetizar. Para muchos es una joya que nos recuerda las mejores partes de Internet que a veces pareciera que ya no existen.

El juego original tiene un par de meses disponibles, pero explotó a finales de diciembre y principios de 2022 cuando su creador le añadió la opción de compartir los resultados. Fue ahí cuando redes sociales como Twitter se empezaron a llenar de los ya icónicos cuadritos amarillos y verdes. Hoy ya tiene hasta versión en español y catalán, y su creador tiene claro que mantener la magia original original es la clave.

¿Por qué crear algo como Wordle?

Tanto para su creador original, Josh Wardle, como para Daniel Rodríguez, el colombiano que hizo la primera versión en español, las razones principales parecen ser: porque pueden y porque quieren. Para ambos es algo que costó poco hacer y cuesta poco mantener y que sirve para pasar el rato unos minutos al día, nada más.

Esto suena como algo que ninguna empresa en su "sano" juicio haría en el año 2022: crear un juego que no intente engancharte y consumir tu vida, hacerte volver cada cinco minutos por la siguiente recompensa, venderte suscripciones o microtransacciones, mostrarte publicidad, recopilar un montón de tus datos, y mantener por años y años con actualizaciones y nuevas funciones.

Sitios web útiles es algo que abunda en Internet, con utilidades de todo tipo que en muchos casos fueron creadas con el mismo espíritu de compartir y ofrecer algo por puro amor al arte. Wordle entra quizás más en la categoría de sitio web "inútil" pero definitivamente entretenido. Es un clásico juego mental libre de ruido, algo que abunda demasiado en Internet.

La "magia" de Wordle es simplemente ser un pequeño juego mental libre del excesivo ruido que nos agobia en Internet

Personalmente encuentro que el juego es como un pequeño oasis. Me da unos minutos al día para ejercitar la mente (lo juego en inglés y español), y representa unos minutos de desconexión total sin ruido ni distracciones. No toma demasiado tiempo, es divertido, y no tengo que pensar en nada más en ese momento.

No hay que usar un bloqueador de anuncios, no hay que preocuparse por qué datos estará usando esta web a cambio de la palabra del día, no me van a ofrecer una suscripción, no me van a recomendar jugar otro juego del creador, no me van a bloquear el siguiente nivel detrás de un pago premium, no hay ventanas emergentes, solo existe y nada más.

No tiene nada de malo querer ganar dinero en Internet con lo que creas, faltaba más. Es solo que a veces hacen falta cosas como estas que nos recuerden otra época en la que la pelea por nuestra constante atención era menos ruda. Este tipo de sitios siguen existiendo, y son necesarios para mantener lo más bonito de Internet vivo.