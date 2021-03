22 sitios web inútiles pero perfectos para procrastinar cuando estás aburrido

En Genbeta constantemente estamos recomendando todo tipo de aplicaciones y webs útiles para diferentes necesidades. Sin embargo, no todo en la vida tiene que tener un gran propósito o razón de ser, y menos en Internet, donde perder el tiempo es gran parte de su naturaleza.

Si por alguna razón quieres apagar tu cerebro un poco, ver tonterías en la web, procrastinar, o aliviar el estrés de estar sentado frente al ordenador trabajando todo el día, en estos sitios web completamente inútiles pueden entretenerte un buen rato.

Procatinator

Empezamos con algo de gatos, porque bienvenidos a Internet. Procatinator es una web absolutamente ridícula en la que te muestran un GIF de gato al azar junto a una canción que pareciera estar perfectamente sincronizada. Soy fan.

Do nothing for 2 minutes

Un imagen, un temporizador de dos minutos. En donothingfor2minutes.com la idea es abrir la pestaña y no hace nada por dos minutos. Si tocas el teclado o el ratón el temporizador se reinicia. Quizás sirva como ejercicio para desconectar un pequeño momento.

WebGL Fluid Simulation

Esta webapp es extremadamente relajante. Es un "simulador de fluidos". La pantalla te muestra un lienzo negro y cuando arrastres el puntero del mouse sobre él, empezarás a mover el fluido virtual. Puedes ajustar múltiples parámetros como la presión, viscosidad, velocidad, etc.

FFFFidget

Una web para girar un fidget spinner. Eso es todo: ffffidget.com

Cat Bounce

Gatos rebotando en la pantalla. Los puedes arrastrar o lanzar con el mouse. De bonificación: lluvia de gatos. Cat-bounce.com.

FreddieMeter

Muchos nos preguntamos con frecuencia qué tan mal cantamos y FreddieMeter viene a darte una respuesta un tanto rara. Te dice cuánto se parece tu voz a la de Freddie Mercury, el fallecido vocalista de Queen. Te da varias canciones de la banda a elegir y luego solo tienes que grabar tu gran interpretación.

Your Word in Candy

Una web que convierte cualquier imagen o palabra en una animación 3D hecha con caramelos. Completamente ridículo e innecesario, pero divertido: www.candyjapan.com.

YouTube Decade

En YouTube Decade te llevan a realizar un viaje en el tiempo viendo los vídeos más populares en YouTube hace exactamente 10 años. Todos los días la web se actualiza con una nueva tanda de los vídeos más vistos hace exactamente 10 años.

ASCII Art Converter

Una herramienta innecesaria pero genial. Ascii Art Converter te deja convertir cualquier imagen en una obra de arte hecha automáticamente con caracteres Ascii.

LangoRhythm

Esta es una web que será inútil para la mayoría, pero quizás alguna persona por ahí logre crear algo genial con ella. Sea como sea, probarla es más que divertido. En langoRhythm puedes convertir el texto que escribes en música.

Random Street View

Si te gusta explorar cosas por curiosidad, si no puedes salir de casa por el coronavirus, o eres pobre y no te vas de vacaciones hace años, randomstreetview.com te ofrece un respiro. Es una web que te traslada a un punto aleatorio en Google Street View en cuestión de segundos. Es un viaje virtual en cada refresco de la página. Tiene gran potencial de elevar la procrastinación.

Retro TV

Este no es uno sino tres sitios web, aunque son iguales cambia la década de cada uno. En My 70's TV, My 80's TV, y My 90's TV te vas a encontrar transmisiones de la música, televisión, documentales, noticias, comerciales, y todo tipo de shows de esas épocas.

Soundscape

Soundscape es una webapp genial que te deja crear tus propios ritmos a partir de varios ajustes prestablecidos. Se llama a sí mismo un "visualizador de música inmersivo", y básicamente genera música infinita. Hay muchas combinaciones para jugar y todas suenan genial.

Draw on this website

Draw on this website es una pizarra comunitaria en la que dibujar en tiempo real con el resto de Internet. Cualquiera puede añadir lo que quiera será visible para todo el mundo durante cinco minutos. Aunque puedes comprar tinta permanente por menos de 1 euro.

Amazon Dating

Amazon Dating es una web absolutamente ridícula creada a forma de broma. Es un concepto que imagina cómo sería Amazon si vendiera citas. La web te deja comprar pareja con entrega gratis de Prime, y por supuesto, luego toca dejar una reseña explicando tu nivel de satisfacción.

Eyep

Este no es tan inútil si no sabes otra forma de encontrar tu IP, pero poco más hace. Excepto que Eyep luce bastante bonito y minimalista.

The Deep Sea

Esta no es tan inútil porque aprendes algo en el camino, si es que logras recordarlo. The Deep Sea es un viaje a través de las profundidades el mar en el que vas descubriendo las extrañas criaturas que viven en él conforme te sumerges más haciendo scroll. Es sumamente interesante y fácilmente se traga unos minutos de tu día.

User Inyerface

Si no solo quieres perder el tiempo sino que quieres frustrarte un poco, en User Inyerface te someten a un experimento: te hacen sufrir con el peor diseño posible al mismo tiempo que aprendes lo que no se debe hacer al diseñar interfaces de usuario. Es una página diabólica.

Cartoonify

Esta es otra web extremadamente ridícula. Lo digo porque su objetivo es convertir cualquier foto en un dibujo, pero el trabajo está a cargo de una inteligencia artificial que apenas y serviría de compañera en Pictionary. Los resultados son tan malos como hilarantes. Visita: cartoonify.

Year of Colour

Esta web te dice la paleta de colores que domina tu Instagram. Solo tienes que iniciar sesión con tu cuenta de la red social apra que YearofColour la analice y luego verás un gráfico interactivo con los colores que más predominan en tus fotos durante el año.

Permanent Redirect

Otro sitio excepcionalmente inútil. Es más bien un experimento, porque cambia de URL cada vez que alguien la visita, así que tú decides por cuanto tiempo quieres intentar encontrar la dirección actual: Permanent Redirect.

The Magic Button

Finalmente, la solución a todos los problemas del mundo. Un botón en Internet que hará que todo esté bien: make-everything-ok.com. Dijimos que eran webs inútiles.