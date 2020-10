15 sitios web útiles para visitar casi a diario y guardar en tus favoritos

Si algo compartimos en Genbeta constantemente son nuevas webs, aplicaciones y servicios que sean útiles o interesantes para nuestros lectores y, también para nosotros mismos. Pero hay tanto contenido en Internet que no siempre podemos recomendarlo todo.

Esta lista incluye 15 de los sitios web que personalmente encuentro más útiles en mi uso diario. Todas tienen una única función bastante bien implementada que puede servirte en cualquier momento, y por lo tanto merecen irse a tus favoritos ya sea para usar casi todos los días o en cualquier día lluvioso.

DeepL

El traductor de DeepL es mi favorito tras haberlo probado hace ya más de un año y descubrir que en varios aspectos era hasta mejor que el de Google, especialmente si quieres traducciones más naturales de inglés a español y viceversa. Desde entonces es una fija en mis favoritos, aunque también puedes usarla como aplicación en Windows 10 y macOS.

Waifu2x

Uff, Waifu2x es quizás la mejor web de la lista. Esta maravilla te permite duplicar el tamaño de casi cualquier imagen sin perder calidad. Funciona de maravillas, especialmente con ilustraciones, no es perfecto, pero te puede salvar de un apuro cuando necesitas agrandar una imagen de muy baja resolución y que no se vea pixelada.

Compressor

Si la anterior era mi favorita, esta es quizás la que más cerca le llega. En Compressor.io puedes reducir drásticamente el peso de una imagen manteniendo la mayor calidad posible. Soporta JPEG, PNG, GIF y SVG. Y, puede llegar a comprimir la imagen incluso un 90%.

iConvertIcons

Otro imprescindible para quienes trabajan con iconos o cambian los iconos en su sustema. En iConvertIcons puedes convertir iconos PNG, ICO, ICNS entre cualquiera de los formatos. Es una app con versión nativa, pero online puedes usarlo gratis sin límites.

Polarr

Otro editor de imágenes online, pero diferencia de ultra conocidos como Pixlr, este se enfoca principalmente en fotografía. Polarr incluso soporta formato RAW. Si quieres una herramienta gratuita y online para retocar fotos, guarda esta en favoritos.

TV Calendar

Si eres de los que mira muchas series de televisión, específicamente series estadounidense, este sitio te vendrá como anillo al dedo. En TV Calendar encuentras justo eso, un calendario de televisión prácticamente todas las series que se transmiten en el país, y con colores que dicen si es un capitulo regular, estreno o final de temporada.

Adobe Color CC

Si algo no falta en Internet son sitios que ofrecen paletas de colores, pero quizás el más grande y completo de todos es Adobe Color CC. Ahí no solo encuentras paletas geniales de la comunidad, sino que puedes crear las tuyas propias, y obtener muestras y códigos hexadecimales y RGB.

Dingus

Si eres alguien que escribe en MarkDown o HTML o una combinación de los dos lenguajes, esta herramienta online debe ir a tus favoritos. Dingus no es el mejor editor de texto MD que hay ahí afuera, ni tampoco el más bonito, pero es extremadamente eficiente, especialmente si en lugar de escribir en él, solo estás interesado en convertir de HTML a MD y viceversa. Además, es una web de John Gruber, el creador de MarkDown.

Crello

Muy al estilo de Canva tenemos Crello, una web a la que puedes entrar a crear gráficos y diseños sin necesariamente saber nada sobre gráficos y diseño. Es completamente a prueba de novatos, y es especialmente útil para crear contenido para redes sociales, o hasta posters y presentaciones.

Zooqle

Aquí no hay mucho que decir, Zooqle es un buscador de torrents, uno que perfectamente puede reemplazar a los fallecidos ExtraTorrent o KickassTorrents que desaparecieron y dejaron huérfanos a más de uno.

Screely

Si tomas muchas capturas de pantalla y quieres hacerlas lucir más bonitas y profesionales por alguna razón, la solución inmedita y extremadamente simple la tienes con Screely.

The Week Song

Este más que útil es entretenido, The Week Song es una pequeña web de la misma gente detrás de la app The Best Song, y lo único que hacen es elegir una canción todas las semanas para escuchar en bucle. Puedes revisar el sitio y descubrir una buena canción a la semana. Nada tan abrumador como una de esas playlists con mil cosas.

Dirae

Dirae es el Diccionario Inverso de la Real Academia Española. Es decir, en lugar de hallar la definición de una palabra, como en los diccionarios normales, el Dirae encuentra palabras buscando en su definición. Es perfecto para conseguir además sinónimos, para usar como tesauro, verificar la gramática de una oración, etc.

Forekast

En el mundo pasan muchas cosas todos los días, y en Internet es especialmente difícil llevar la cuenta de todo. En Forekast te ayudan un poco con esto, está bastante orientado a USA, pero ahí puedes ver un calendario con los eventos que están por suceder, enterarte de cosas como cuando se estrena x película, cuando sale x videojuego, cuando sale el nuevo iPhone, y muchas cosas más.

Unsplash

Finalmente una de mis webs favoritas actualmente y una que probablemente visito todos los días, ya sea porque quiero ver fotos bonitas, porque necesito imágenes libres de derechos para mis artículos, o simplemente porque quiero un wallpaper nuevo. En Unsplash siempre consigo todo.