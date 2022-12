Elon Musk se juega el puesto: millones de personas están votando su futuro en Twitter, y no pinta bien

Este fin de semana ha sido realmente movido para Twitter y Elon Musk. Aprovechando la euforia de la final del Mundial de Qatar, la cuenta oficial de Twitter lanzó una nueva norma: vetar la mención a otras redes sociales como Instagram o Facebook, bloqueando a todas aquellas personas que coloquen un enlace, y que no haya pagado. Tras las gran polémica, Elon Musk ha publicado una encuesta para saber si la gente quiere que se marche o no.

Esta encuesta, según ha especificado el propio Musk, tendrá un carácter vinculante. Es decir, si sale una mayoría que apoye su salida de Twitter lo va a terminar haciendo, aunque esto es algo que todavía está por ver. De momento, el 'si' está ganando con bastante diferencia y podría marcar un gran cambio dentro de la red social.

En la tarde de ayer, la cuenta oficial de Twitter incendió a una gran cantidad de usuarios tras informar en un nuevo cambio de políticas tras el baneo de la cuenta que seguía el avión privado de Musk o la censura de Mastodon. Con este tweet se daba el salto a censurar la difusión de enlaces de Instagram, Facebook o cualquier otra red social. Esto era un claro movimiento de censura, y sobre todo de financiación, ya que la única manera de publicar estos enlaces era pagando.

Esto hizo arder a toda la comunidad, afirmando muchos que esto puede ir en contra incluso de las normas de la Unión Europea para combatir el monopolio y la libertad de expresión. Tras esto, y estando Elon Musk viendo la final del Mundial, el tweet desapareció y el máximo responsable de la red social afirmó que nunca más haría un cambio de esta envergadura sin hacer una consulta popular, y reconoció que se equivocó.

Tras desaparecer estos tweets, la página de política de privacidad ha caído y no se puede acceder a ella. Se entiende que precisamente esto se debe a que el hecho de borrar los tweets con este cambio de políticas también ha hecho que se tenga que editar en las publicaciones de la red social y es por ello que se ha cerrado temporalmente.

Pero la consulta popular la ha hecho, pero para poder poner su cabeza encima de la mesa. En concreto lanzó una pregunta muy clara, acerca de si debe seguir siendo la cara visible de Twitter o no. En los momentos de escribir este artículo, el 'si' está ganando de manera aplastante, y es algo que quiere la mayoría de usuarios de Twitter pero también los inversores del resto de empresas de Musk.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.