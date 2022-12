Twitter quiere acabar con su competencia: ya ha bloqueado a Mastodon y lo categorizan como potencialmente dañino

Twitter está pasando estos días por cambios en su normativa que no se han librado de ser completamente controvertidos. El más sonado de todos es la nueva política que ha beneficiado al propio Elon Musk al poder bloquear la cuenta que rastreaba su avión privado tras prometer que no lo iba a hacer. Pero también le ha servido para bloquear la cuenta de su principal competidor: Mastodon.

Esta nueva política de privacidad prohíbe compartir la ubicación de una persona en tiempo real. Atendiendo a esta, los medios de comunicación que muestran donde están los políticos en directo (como en el Congreso de los Diputados) o la propia cuenta de FlightRadar24 debería estar bloqueada. Pero parece que esta norma ha sido diseñada para poder eliminar las cuentas que no le terminan de gustar a Elon. Demostrando que su deseo de tener una comunidad con libertad de expresión no existe.

Mastodon desaparece de Twitter

En la tarde del día de ayer Twitter decidió suspender la cuenta oficial de Mastodon al publicar un enlace de un servicio de seguimiento de aviones. A partir de ahí todos enlaces de Mastodon dejaron de funcionar en Twitter, estando marcados como 'potencialmente dañinos'. Los enlaces afectados son aquellos que redirigieren a mstdn.social y mastodon.social entre otros muchos que no incluyen Mastodon en el propio dominio.

Esto es algo que choca de manera directa con el mensaje que transmitió Musk sobre su decisión de que Twitter sería un espacio con cualquier tipo de contenido que no fuera ilegal. Pero desde ese momento ha borrado cuentas de periodistas, cuentas de información en tiempo real y ahora también va a vetar todos los enlaces a su mayor competidor. Sin duda no cuadra con una estrategia de estar abierto a todos los usuarios, siempre que no vayan contra las normas locales.

Es por estas políticas y la falta de moderación que existe en Twitter, que ha despertado de nuevo a perfiles que van contra los derechos LGTBI en EE.UU o incluso racistas, están haciendo que los usuarios estén migrando a Mastodon. En esta red se cuenta con diferentes servidores ejecutados por personas que van a establecer sus reglas. Si una persona no está cómoda con un contenido en concreto o las reglas del servidor, siempre se podrá ir a otro.

Pero parece que a Musk todo lo que le incomoda en Twitter quiere hacerlo desaparecer con este tipo de normas tan extremas, que únicamente aplica a aquellos servicios que no le termina de convencer del todo como la competencia o incluso aquellas cuentas que en un primer momento consideró respetar.