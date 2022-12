Elon Musk se comprometió a no eliminar la cuenta que seguía a su avión. Acaba de hacerlo

El nuevo CEO de Twitter no para de ser noticia, ya sea por los despidos masivos que no para de hacer, la aplicación de un nuevo modelo de suscripción para ganar el tick de verificado e incluso la promesa de respetar la libertad de expresión. Esto último lo afirmó en relación con la cuenta de Twitter que hace un seguimiento de sus movimientos en avión, la cual prometió no borrar.

Para ponernos en contexto, debemos irnos hasta hace casi un año donde un joven creó un bot que era capaz de retransmitir los movimientos del avión privado de Musk, y de cómo intentaron comprarlo con 5.000 dólares para que lo eliminara.

Elon Musk demuestra que no cumple sus promesas

Pero desde que Elon Musk tomó el control de Twitter, todos pensábamos que esa cuenta iba a terminar eliminándose. Aunque la promesa de Elon a través de un tweet era algo que nos sorprendió a todos, ya que afirmaba que su compromiso con la libertad de expresión se extendía a no prohibir esta cuenta que sigue su avión, pese a que supusiera un riesgo para su integridad personal.

My commitment to free speech extends even to not banning the account following my plane, even though that is a direct personal safety risk — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

Y la verdad es que cumplió, puesto que en ese momento no la eliminó, pero no la aceptó. Esto se traduce es que la terminó ocultando aplicando un filtrado de visibilidad para evitar que apareciera en la búsqueda y que dejara de ser etiquetable, entre otras medidas para poder camuflarla.

Pero esto no ha sido suficiente para Elon Musk, ya que una semana después de hacer esa promesa para permitir esta cuenta de Twitter, ha decidido incumplirla y eliminar completamente la cuenta de Twitter aludiendo a que estaba incumpliendo las normas de la red social.

De esta manera Musk la verdad es que lo único que hace es ponerse en un auténtico ridículo al demostrar que no tiene palabra. Esto se debe a que no tiene sentido a que el mismo 7 de noviembre afirmaba que no iba a censurar esta cuenta, y justo una semana después acaba completamente bloqueada, pasando antes por un filtro de visibilidad. Denota que Twitter no para de dar bandazos, y obviamente esto ha creado mucha controversia.