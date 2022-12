Elon Musk prometió no borrar la cuenta que seguía los movimientos de su avión privado, pero ahora sabemos que la ocultó

24 horas después de la publicación de esta noticia, Twitter ha eliminado por completo la cuenta.

Hace ahora casi un año, en Genbeta nos hacíamos eco de la historia de Jack Sweeney, un joven que había creado un bot capaz de retransmitir vía Twitter todos los movimientos del avión privado de Elon Musk... y de cómo éste le había ofrecido 5.000 dólares a cambio de eliminarlo porque "no disfrutaba con la idea de que un chiflado pueda terminar disparándole".

Sweeney (que mantiene bots similares para seguir el rastro de los aviones de Gates, Trump, Bezos y varios multimillonarios rusos) no aceptó entonces esa oferta de Musk, y a día de hoy la cuenta de @ElonJet sigue retransmitiendo la actividad aérea del mismo. Pero, claro, en las últimas semanas ha tenido lugar un cambio fundamental...

...Twitter, la red social en que @ElonJet publica sus actualizaciones, ha sido adquirida por el propio Elon Musk. Éste hizo referencia explícita a este 'conflicto de intereses' a comienzos de noviembre:

"Mi compromiso con la libertad de expresión se extiende incluso a no prohibir la cuenta que sigue a mi avión, aunque eso es un riesgo directo para la seguridad personal".

My commitment to free speech extends even to not banning the account following my plane, even though that is a direct personal safety risk — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

Un vistazo a… CÓMO DESCARGAR VÍDEOS de Instagram, Facebook, Twitter o TikTok en tu MÓVIL

No lo borro, pero que no se vea

Sin embargo, ahora ha salido a la luz que Musk podría no haber sido tan coherente con su compromiso como parecía. Y es que Sweeney ha hecho público un mensaje en el foro interno (Slack) de Twitter, datado el 2 de diciembre, en el que Ella Irwin, la vicepresidenta de Twitter responsable del equipo de 'Confianza y seguridad' daba orden de aplicar "inmediatamente" un 'fuerte VF' a la cuenta de @ElonJet.

Screenshots show Ella Irwin VP at Twitter Trust and Safety requesting elonjet to have heavy VF (visibility filtering) pic.twitter.com/ehHJpo4zQR — Jack Sweeney (@JxckSweeney) December 11, 2022

'VF' son las siglas de 'visibility filtering' o 'filtrado de visibilidad'. Es una forma en que, sin bloquear ni suprimir la cuenta, Twitter es capaz de reducir la visibilidad de la misma, haciendo que no aparezca en las búsquedas y que deje de ser etiquetable por el resto de usuarios, entre otras medidas.

Did you know that @elonjet is de-amplified?

You can't keyword search the account or tag the account through suggested usernames.

I'm unsure if this is new due to Elon's purchase or something that's been in place, but it is interesting. pic.twitter.com/jIdMpS6cep — ChudsOfTikTok (@ChudsOfTikTok) December 9, 2022

El documento con la captura de pantalla ha sido filtrado, según Sweeney, por un 'empleado anónimo de Twitter' (posiblemente, uno de los muchos despedidos de la compañía con posterioridad al día 2), quien le avisó de que su cuenta estaba 'severamente restringida' a nivel interno. Eso sí, después de que los tuits de Sweeney denunciando la situación empezaran a difundirse, las medidas de 'filtrado de visibilidad' de la cuenta bot han sido, aparentemente, rectificadas:

It appears @ElonJet is longer banned or hidden in anyway. I think Twitter noticed my tweets and back tracked. Guilty in my book. pic.twitter.com/MRxVbPaXxS — Jack Sweeney (@JxckSweeney) December 12, 2022

Vía | Teslarati