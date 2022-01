Este joven creó un bot que informa de todos los movimientos del avión de Elon Musk, y este le ofrece 5.000$ para que lo elimine

El joven Jack Sweeney gestiona desde 2020 un perfil en Twitter (@elonJet) donde se dedica a informar de los movimientos del jet privado de Elon Musk. Es curioso cómo rastrea los movimientos del magnate, creador de Tesla y SpaceX, pero más curioso aún es que para evitar que Sweeney siga informando de su vida, uno de los hombres más millonarios del mundo (en algunas ocasiones el más rico), le ha ofrecido 5.000 dólares al estudiante.

Sweeney estudia Tecnología de la Información en la Universidad de Florida Central (UCF). Si 5.000 dólares (4.471,55 euros) nos pueden resultar una cantidad pequeña para un magnate, más lo es si pensamos que Orlando, lugar donde se ubica la universidad del joven, es mucho más caro que una ciudad en España. El costo de vida es muy alto, el salario medio también es mayor y un ingeniero puede ganar entre 60.000 y 100.000 dólares anuales. El alquiler de un piso en la zona puede rondar los 2.000 euros.

Cómo rastrea el joven el jet de Musk (y de otros)

Otro asunto curioso de esta historia es cómo el estudiante rastrea al magnate de las tecnologías en sus viajes en su jet privado. Sweeney cuenta con unas 15 cuentas en Twitter en las que, con ayudas de bots, rastrea el movimiento de los aviones privados de diversos multimillonarios de su país. Además de Musk, también hace lo mismo con el avión de Bill Gates y el jet privado de Jeff Bezos.

La cuenta que rastrea a Musk contaba ayer con 165.000 seguidores, como apuntaron nuestros compañeros de Xataka. Hoy a primera hora de la mañana, un día después, tiene más de 202.000. La polémica de los 5.000 dólares le ha dado mucha visibilidad, si tenemos en cuenta que el perfil que hace lo propio con el creador de Amazon tiene apenas 4.400 seguidores a día de hoy, más o menos como el del fundador de Microsoft.

El seguimiento de los jets privados los logra con datos ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast), que son informaciones de carácter público. Gracias a esa información, puede definir la ruta incluso de las naves que figuran en la lista Limiting Aircraft Data Displayed, que recoge la información de los aviones que son propiedad privada de una persona.

Gracias a esa información, el estudiante postea información como: el avión ha aterrizado en tal ciudad y a tal hora, lo que permite a cualquiera conocer de forma muy sencilla dónde está el jet privado de Musk (y de otros magnates que se pasean en aviones privados) en todo momento.

Landed near Harlingen, Texas, US. Apx. flt. time 2 Hours : 16 Mins. pic.twitter.com/VKmkxfWyh7 — Elon Musk's Jet (@ElonJet) January 31, 2022

Así fueron las conversaciones entre Musk y Sweeney

Esta información sobre la oferta de Musk se ha hecho pública ahora, pero las conversaciones entre el CEO de tesla y el estudiante datan de noviembre. Elon Musk le mandó un mensaje privado en Twitter y así fue cómo se comunicaron. El medio Daily Mail ha reproducido los pantallazos de la conversación, en los que se aprecia la cuenta verificada del magnate.

El primer mensaje de Elon fue: “¿Puedes quitar esto? Es un riesgo para la seguridad”, arranca Musk. Unas horas más tarde Sweeney dijo que lo podría hacer pero con algo a cambio. Y le "bromea", según él, con que lo hará a cambio de un Tesla 3. También el joven "admirador del multimillonario", cómo él también dice, explica que arrancó el proyecto cuando estaba en la escuela secundaria con el propósito de seguir los pasos del negocio de Musk y que nunca "tuvo la intención de que creara un problema de seguridad".

El joven asegura que poner la cuenta en marcha le exigió un esfuerzo que ahora rentabiliza con “algunos ingresos” que le ayudan con los gastos de la universidad. Eso sí, los ingresos que le reporta este trabajo es de unos 20 dólares al mes. Cuando Musk le ofrece 5.000 dólares "para evitar que algún loco pueda rastrearme", Sweeney pidió añadir un cero a la suma. "Sería un gran apoyo en la universidad y probablemente me permitiría conseguir un coche, tal vez incluso un Tesla 3".

Musk no respondió, no siguió la negociación. El estudiante le volvió a escribir: “Sr. Musk, todavía estoy aquí si quiere la cuenta y ayuda. También se me han ocurrido algunas soluciones más” y Musk le dijo "estoy pensando en ello". Y nunca más ha tenido noticias de Musk aunque ahora dice que se conforma con unas prácticas en alguna de sus empresas a cambio de eliminar tu perfil de Twitter.

La cuenta sigue informando de los movimientos del jet privado, aunque sin decir quién va dentro.