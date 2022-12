Elon Musk odiaba la cuenta que seguía los movimientos de su avión. ¿Su solución? Cambiar las reglas de Twitter para bloquearla

Son días realmente intensos para Elon Musk y Twitter debido a sus promesas incumplidas con respecto a la protección de la libertad de expresión y con el inminente cambio de normas para favorecer su posición. Hace más de una semana Elon Musk prometió no eliminar la cuenta de Twitter que hacía un seguimiento de su avión, pero ayer mismo terminó haciéndolo pasando por encima de sus palabras. Ahora sabemos que lo hizo al efectuar un cambio en las reglas del juego que le favorece, pero que tal y como están redactadas puede generar el caos.

Hace casi un año hablábamos de un chico que había desarrollado un bot que permitía hacer un seguimiento en directo de todos los movimientos de Elon Musk en su avión. Esto obviamente no le gustó al magnate que le ofreció 5.000 dólares por eliminarlo, que rechazó. Pero finalmente tras controlar Twitter ha decidido cerrar esta cuenta por la fuerza, así como otras que también eran propiedad de este mismo joven.

En el día de ayer tras conocer el cierre de esta cuenta, estuvimos muy pendientes a una posible actualización de las normas de Twitter para poder justificar esta decisión aunque pasara por encima de la promesa de su dueño. Y efectivamente, este cambio se hizo realidad. En la propia cuenta oficial de Twitter se colgó un tweet donde se explicaba la actualización de la política de información privada prohibiendo compartir la ubicación en directo de otra persona.

We’ve updated our Private Information policy to prohibit sharing someone else’s live location in most cases. Here’s what changed and why. 🧵

Elon Musk también publicó un tweet en el que explicaba esta norma, detallando que el mero hecho de compartir un enlace con la ubicación de una persona también era motivo de suspensión. Todo esto escudado en un problema contra la seguridad personal, aunque hace unos días pensaba todo lo contrario. Si bien, matiza en este mensaje que si se comparte la ubicación de una persona con retraso y no en tiempo real, si que se podrá tener cabida en la plataforma.

Any account doxxing real-time location info of anyone will be suspended, as it is a physical safety violation. This includes posting links to sites with real-time location info.



Posting locations someone traveled to on a slightly delayed basis isn’t a safety problem, so is ok.