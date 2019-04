No puedes ver Juego de Tronos en Amazon Prime Video aunque esta publicidad te sugiera lo contrario

La nueva temporada de 'Juego de Tronos' ya está entre nosotros, y mientras muchos usuarios se quejan de que no pueden ver el nuevo episodio de la octava temporada porque HBO estaba caído, hay quienes aprovechan el desespero de los fans para capitalizar.

Este es el caso de una web llamada FlicksMore que promete acceso a las ocho temporadas de Game of Thrones si inicias un periodo de pruebas de Amazon Prime Video, una serie que no está disponible en ese servicio, ni de lejos.

Publicidad engañosa para fans de Juego de Tronos

FlicksMore además está posicionando muy bien su publicidad a través de la app móvil de YouTube para Android. Si haces una de las búsquedas más populares en estos momentos "Juego de tronos temporada 8", los primeros resultados que verás son de anuncios:

Justo debajo de la misma publicidad oficial de HBO

Dos anuncios, uno oficial de HBO y el de esta web que muy probablemente está buscando ganar dinero con el programa de afiliados de Amazon que ofrece hasta 3 euros por cada usuario que se envíe de referido a Prime Video.

No solo están usando 'Juego de Tronos' como carnada, también hay otras ofertas de contenido que no se encuentran en la plataforma de Amazon, pero que sirven para engañar al usuario menos conocedor de las mil y un exclusividades de cada plataforma de streaming.

Aunque existen formas de ver Game of Thrones en España si no tienes HBO, y hasta más barato, Amazon Prime Video no es una de ellas. De hecho, este es el único "juego de tronos" que te vas a conseguir en esa plataforma:

"Juego de Tronos" en Amazon Prime Video

Si bien esta estafa no tiene mayores consecuencias que hacerte pasar un mal momento, hacerte sentir engañado tras pasar por un proceso de suscripción y terminar sin poder ver la serie que gustabas, y probablemente terminar tragándose unos spoilers por todo el tiempo que perdiste... al menos no pierdes tu dinero.