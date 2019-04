HBO está caído y muchos usuarios no pueden ver el nuevo capítulo de 'Juego de Tronos'

Los fans de 'Juego de Tronos' llevan dos años esperando a que llegase el día de hoy, ya que era la fecha marcada para el estreno de la octava y última temporada de la serie.

Muchos usuarios de España han madrugado para poder ver el capítulo esta mañana (se estrenó a las 03:00, hora local) y se han encontrado un mensaje en HBO que les dice que el servicio está "en mantenimiento" y que "lo intenten de nuevo más tarde".

Igual que en el estreno de la anterior temporada

Esto mismo sucedió en el estreno de la anterior temporada, cuando el pico de usuarios de HBO que accedieron para ver el episodio excedió con creces la capacidad de subida de la plataforma.

Tenía que ser HOY el puto mantenimiento??? pic.twitter.com/YMOMlum92s — Riggbeat (@riggbeat) 15 de abril de 2019

Como vemos, desde HBO aseguran que están "experimentando ciertos problemas técnicos", que "lamentan las molestias" y que están trabajando "para solucionarlo lo antes posible".

Esta respuesta no ha calmado a los fans de la serie, que han acudido a las redes sociales para mostrar su descontento con este servicio en un día tan clave como el de hoy:

¿No han sido suficientes 2 años para prepararos para el estreno? pic.twitter.com/Lb5tP2kSXL — Alberto D (@adelgads) 15 de abril de 2019

Los servidores de HBO GO ya están más que listos. #GameofThrones #GameofThronesSeason8 pic.twitter.com/RKBBELG3eL — The King in the North (@PandaDelMal) 14 de abril de 2019

Madrugar en vacaciones para ver #GOT y no poder, es jugar con las ilusiones de todos los que estamos aquí protestando. Que nos arriesgamos a comernos un spoiler en Twitter — Vanesa (@vanesags20) 15 de abril de 2019

Pensaba que @HBO_ES era Pay Per View pero me voy dado cuenta de que es Pray Per View :( — Manuel Fernández (@mafasturias) 15 de abril de 2019

Los servidores de HBO Go en estos momentos y aún faltan 2 hora.#GameofThronesSeason8 #GameofThrones #GOT pic.twitter.com/cckzFMUwuF — José Barrios (@JosLBM) 14 de abril de 2019

Hemos contactado con HBO y de momento lo único que nos han podido comentar es lo siguiente: "sentimos muchísimo lo ocurrido y tenemos en marcha absolutamente todos nuestros recursos para intentar solucionarlo cuanto antes".