HBO y el "efecto Juego de Tronos", o por qué se colapsan los servidores de servicios de streaming

HBO GO no estuvo disponible para varios usuarios en Latinoamérica y España horas antes y horas después del estreno del primer capítulo de la séptima temporada de Juego de Tronos. En realidad no fue ninguna sorpresa, aunque la hora de emisión no coincidiese con el prime time en España. El gran desembolso del estudio en publicidad y la expectación que genera la serie era el cóctel perfecto para que ocurriese en un servicio que acaba de aterrizar.

¿Por qué se cayó el servicio?

No es extraño que existan caídas de servicio en las páginas web durante momentos especiales del año. Y le pasa a casi cualquiera. Son momentos en los que el tráfico excede la capacidad de subida de datos de los servidores. Es como si en una tienda de barrio a la que entran 3 o 4 personas a la vez entrasen 400. El dependiente no podría atenderlos a todos.

Un servicio bajo demanda no funciona como la televisión por cable, donde la información se envía desde un solo emisor a todos los receptores por igual. En el caso de HBO o Netflix, la comunicación se hace de servidor a espectador de forma individual. Al final es un problema de escalabilidad, no se arregla añadiendo unos servidores el día antes, es infraestructura en la que habría que invertir para atender a una demanda específica extra de 30 minutos concretos en todo un año. Seguramente no sea rentable. Es un balance.

Centenares de consumidores mostraron su descontento con el servicio, ya que se habían suscrito para ver al mismo tiempo que en Estados Unidos la popular serie de TV. HBO España no ha realizado ningún comunicado al respecto. Sí lo hizo HBO Latinoamérica, que aprovechó el comunicado para promocionar su paquete por cable.

"Para HBO no es ningún problema, saben que pasará y lo tienen asumido", dice Eduardo Gutiérrez de Oliveira, jefe de soporte en tecnologías de la información y negocios de la compañía financiera DLL. "A cambio de medio día de tuits de enfados han disfrutado de una enorme cobertura adicional por la forma de estreno en los medios. El saldo es positivo".

Atender esos picos de tráfico, que ya se esperan, no siempre sale a cuenta y depende de si el servicio usa servidores propios o de un tercero (Amazon Web Services, por ejemplo). "Si los llevas tú no puedes agregar más servidores de un día a otro, y hay cosas que no pueden externalizarse", explica Gutierrez a Genbeta. "BuzzFeed tiene todo externo, así que pueden contratar servidores bajo demanda". Steam usa sus propios servidores, por eso no pueden añadir más sólo durante los primeros minutos de sus famosas rebajas. Saben que se va a caer el servicio, pero ya cuentan con ello y seguramente no les genere pérdidas.

"No es cosa de poner y quitar servidores, sino de crecer en infraestructura", aclara el experto. "A veces compensa sobredimensionar para gestionar picos y otras es mejor comértelos".

