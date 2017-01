No, Trump no encendió y apagó las luces de la Casa Blanca a petición de un programa de TV. Cazadores de Fakes

Durante el día de ayer hubo un vídeo que corrió como la pólvora en Twitter, sobre todo en los Estados Unidos. En él se ve una imagen de la Casa Blanca, y de fondo un audio del programa matutino Fox and Friends. En este programa hacen un llamamiento para que el presidente Donald Trump encienda y apague las luces si les está viendo, y en el vídeo vemos cómo efectivamente las luces de una habitación de la casa blanca se encienden y apaga.

El vídeo fue compartido incluso por periodistas de la Fox, no sabemos si para difundir lo que sabían que era una broma o porque se lo creían, pero lamentablemente es eso, un montaje en vídeo bromeando sobre una de las últimas declaraciones del presidente. Donald Trump no encendió y apagó las luces de la Casa Blanca, y el supuesto evento cobró tanta fuerza en redes sociales que lo han tenido que desmentir desde medios del calibre del Washington Post.

This is too funny... the @FoxandFriends team said on air:



Hey @realDonaldTrump, if you're watching, turn some lights on and off!



Well.. pic.twitter.com/Rdiu5N7tfX