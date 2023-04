Lo nuevo de Substack se parece demasiado a Twitter. Elon Musk contrataca con bloqueos a sus enlaces

Si te gustan las newletters, es probable que ya uses Substack. Y si buscas una alternativa al Twitter que está dejando Elon Musk, la nueva característica de la plataforma lo postula como un firme candidato, más allá de otras como Mastodon. Su nombre es Notes y se parece muchísimo al Timeline de Twitter. Horas después, Elon Musk ha puesto coto a la presencia de Substack en Twitter: habemus guerra abierta entre el CEO de Twitter y Subckstack.

El 5 de abril Substack presentaba Notes, una nueva función extremadamente parecida a un tuit. De hecho, tiene el mismo objetivo: permitir a sus usuarios compartir pequeñas publicaciones sobre cosas como "publicaciones, citas, comentarios, imágenes y enlaces". En estas publicaciones encontrarás además iconos para "Me gusta", respuestas, compartir mediante "Restacks". La semejanza es tal que The Verge hasta ha preguntado si existe límite de caracteres para cada nota, por lo que sea.

Estas notas aparecen en su propia pestaña, consiguiendo un feed que recuerda bastante a Twitter, como puedes ver en la foto que ilustra este artículo. Además, la pestaña de Notes cuenta con dos feeds separados "Home" (Inicio) y "Subscribed" (Suscritos): el primero te muestra contenido de tu red de Substack extendida, mientras que en el segundo, más reducido, aparecen fuentes vinculadas a tus suscripciones.

¿Por qué este cambio? Según explican los confundadores de Substack, la meta final es que los lectores ocasionales se acaben haciendo suscriptores de pago. Asimismo detallan que su modelo se basa en suscripciones, por lo que les interesan más contenidos de calidad que virales. ¿Y los trolls, propicios en este tipo de ecosistema? "Crearán un sistema para controlar contornos y así mantenerlos alejados", explica Helen Tobin.

El gran punto fuerte de Twitter es que tiene audiencia, lo que en la práctica permite elegir fuentes y estar al día de la información a quien hace uso de esta red social. El efecto colateral de su formato es que hay mucho ruido. En el debe de Twitter, la forma de monetizar ese hervidero de información, tanto para quienes crean contenido como para la propia empresa, ahora inmersa en una agresiva campaña por impulsar Twitter Blue.

Esto Substack lo tiene atado desde el principio: surge con un modelo de suscripción flexible donde quienes crean contenido puede elegir qué contenidos son de pago y su precio, además de ofrecer herramientas de control sobre lo que publica. Para ganar en agilidad, Substack ha ido extendiendo sus funciones con chats, audio, vídeo y ahora las notas.

A río revuelto, ganancia de pescadores: con Twitter más devaluado que nunca, Substack se encuentra bien posicionado para conseguir personas que anden a la búsqueda de un nuevo lugar para publicar, especialmente si quieren monetizar su contenido mediante suscripción.

Por otro, en Twitter era posible compartir tus artículos de Substack para atraer a potenciales lectores. ¿Era? Sí, usamos el pasado porque ya no lo es. En estos momentos Twitter marca los enlaces a Substack como inseguros.

Of all things: I learned earlier today that Substack links were being blocked on this platform. When I asked why, I was told it’s a dispute over the new Substack Notes platform…

La cronología es la siguiente: el jueves Twitter impidió que quien usa Substack incrustara tuits en sus historias, posteriormente comenzó a bloquear su engagement de modo que no pudieras darle al 'Me gusta', retuitearlos ni guardarlos, ayer Twitter aplicó estas restricciones a la cuenta oficial de Twitter y ahora directamente lanza esa advertencia.

Aunque no hay un comunicado oficial de Twitter, el caso de Matt Taibi clarifica la situación más allá de especulaciones. Conocido de Elon Musk, aunque ahora el CEO de twitter haya dejado de seguirle, el periodista explica que la principal razón por la que entraba a la red social del perrito pajarito era por compartir sus artículos de Substack y que al encontrarse este bloqueo, preguntó a Twitter. La respuesta de Twitter fue que había "una disputa por Notes, la nueva plataforma de Substack". Así que ha dejado Twitter.

This tweet from Substack, which does not contain any links to Substack, is being restricted by @elonmusk and Twitter.



Twitter is not allowing anyone to reply, like, or retweet the message.



So Musk is not only suppressing speech, he's also suppressing discussion of his tactics pic.twitter.com/FVCnS9Ax42