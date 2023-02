OnlyFans se ha mantenido en Rusia todo este año, a pesar de las críticas. Pero no puede pagar a las creadoras

OnlyFans es una red social conocida por compartir contenido erótico. Desde que hace ahora casi un año comenzase la invasión rusa a Ucrania, con la consecuente guerra y con una larga lista de empresas tecnológicas retirándose de Rusia como forma de presión, muchos usuarios de la plataforma pidieron a OnlyFans hacer lo mismo.

Durante un tiempo, el pasado año, parecía que sí había un bloqueo, pero lo que estaba pasando es que las restricciones financieras no permitían a la red social pagar a las personas que crean contenido y pronto la red social restauró los perfiles de sus usuarios.

Sin embargo, OnlyFans en Rusia y Bielorrusia ha vuelto a ser noticia tras lo que pareció un bloqueo.

Esta empresa defendió quedarse en el país alegando que la sociedad de a pie no tiene por qué responsabilizarse de los actos de su gobierno: "OnlyFans apoya a nuestros creadores y entiende que no son responsables de estos actos atroces”, llegó a decir. Mientras que los creadores (o deberíamos decir creadoras ya que la inmensa mayoría son mujeres) recordaban que "no queríamos esta guerra".

OnlyFans, the adult content subscription platform, has now been fully banned in Russia. This has been reported by multiple Russian Telegram channels.



