Ucrania está convencida de que las TIC juegan un papel clave en esta guerra: las peticiones de bloqueos de empresas a Rusia

El viceprimer ministro y responsable de Transformación Digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov, está siendo muy activo en sus redes sociales desde que comenzó la invasión de Rusia a su país hace unos días. Ha conseguido llamar la atención sobre la situación en su país y en su Twitter parece tener gran fe en que los gigantes de tecnología del mundo pueden ayudar a poner fin a este conflicto con diferentes métodos de presión.

Hay que recordar que, además de la contienda armamentística, hay diferentes formas de presión que se han creado en los últimos días por parte de diversos países del mundo frente a Rusia. La ofensiva económica y diplomática contra Moscú pretende que el gobierno de Putin acabe con esta guerra.

También las empresas tecnológicas pueden hacer algo y el gobierno de Ucrania parece estar convencido de la necesidad de que se impliquen con bloqueos y cierres en Rusia, para conseguir que Putin, acabe cediendo para evitar una Rusia aislada. De hecho, muchas empresas multinacionales han cerrado sus puertas en el país, dejando a miles de personas sin trabajo.

En estos días, el ministro Fedorov ya acumula algunos logros, como que Elon Musk anunciara la activación de Starlink en el país (aunque esta medida no sea de gran utilidad); ha llamado la atención de los usuarios de criptomonedas (y pronto de los amantes de los activos NFT) recibiendo donaciones millonarias (ayer ascendían a más de 50 millones de dólares, según información del propio ministro.

The Crypto Fund of Ukraine raised $50M in crypto in a week to support #Ukraine 👊🏻 An incredible unity before Putin's encroachment on freedom and democracy. Aiming for $100M this week. We WILL win! 🇺🇦 #StandWithUkraine — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 4, 2022

También ha conseguido que Google acepte censurar a los medios públicos rusos en YouTube y la Play Store. También pidió a Apple que cerrase su Store para impedir la descarga de apps. De esto la empresa de Cupertino no ha dicho nada, pero sí ha frenado la venta de sus productos y ha eliminado las aplicaciones de RT y de Sputnik, medios afines al gobierno de Putin.

Además, esta semana tuvo "una llamada con los ministros digitales de los países de la UE que se han comprometido a bloquear de los canales de televisión rusos y las empresas de TI" del país.

Un repaso a las peticiones de Fedorov

El viceprimer ministro y responsable de Transformación Digital de Ucrania no era tan activo en sus redes sociales hasta los últimos días. Ahora cada poco tiempo tuitea a grandes empresas del sector tecnológico. Parece convencido de que aislando tecnológicamente a Rusia (no solo al gobierno, sino a la ciudadanía del país), podría ser la solución para acabar el conflicto en este mundo global.

En sus tuits ha pedido a diversas empresas que dejen de proveer sus servicios en Rusia. Ayer viernes, la última publicación iba para Jeff Bezos y Amazon (aunque ahora el CEO sea Andy Jassy, pero no es tan popular como Bezos), pidiendo que cierre sus servicios en Rusia.

@JeffBezos @Amazon , bloody Russian aggression continues. The world must combine efforts against Russian missiles and tanks bombing kindergartens and hospitals in Ukraine. Stop the war - stop your services for RU! pic.twitter.com/Yu7WuNp3ps — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 4, 2022

Por su parte, SAP ha parado de vender sus productos en Rusia, pero para el ministro esto no es suficiente. Y ha pedido públicamente que también deje de dar apoyo a los productos de SAP ya instalados en el país. Como se puede ver en la cuenta de Twitter, también ha pedido este bloqueo a Oracle y a las empresas financieras Visa y Mastercard, que podría afectar aún más económicamente a Rusia, para poner mayor presión en las futuras decisiones de su gobierno. En este último caso, hace tres días que Visa y Mastercard anunciaban el bloqueo a varias instituciones financieras rusas de su red, que no sus servicios por completo.

Fedorov también ha usado su Twitter para compartir la decisión de Nick Clegg (el pez gordo de la política europea en el pasado que ahora, como parte de Meta, es presidente de asuntos globales) de que Facebook va a bloquear perfiles que difundan desinformación o propaganda. Hay que recordar cómo el creador de Telegram ya recordó que estos momentos convulsos pueden ser usados para difundir odio