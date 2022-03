El motivo por el que Elon Musk ha dicho a la ciudadanía de Ucrania que usen Starlink con cuidado

Hace ya más de una semana desde que Rusia arrancó la invasión de Ucrania y en estos días Elon Musk ha protagonizado una larga lista de noticias. Todo comenzó cuando el viceprimer ministro y responsable de Transformación Digital de Ucrania pidió en su Twitter, etiquetando al magnate de Tesla, que Starlink de SpaceX prestase servicio a su país para evitar correr el riesgo de quedar sin internet con la situación actual. Horas después, el empresario dijo que se había activado.

Unos días después, un ingeniero y fan de este servicio, lo probó, porque ya tenía su antena parabólica para conectarse de antes (una antena cuesta entre 2.000 y 3.000 dólares en eBay, pero como no había servicio hasta hace unos días, había sido inútil hasta el momento). El ingeniero Oleg Kutkov relató en sus redes sociales cómo consiguió conectarse a la red. Aunque también dijo que el internet que ya usaba seguía funcionando a la perfección así que por el momento las redes de SpaceX no eran necesarias.

De todos modos, con la necesidad de estos aparatos para conectarse, no hay muchas personas que vayan a conseguir acceso a internet con estos satélites.

Ahora Musk ha dicho a la ciudadanía que tengan cuidado al usar el internet de su empresa. Al tratarse de un sistema de comunicaciones no ruso, el servicio de internet por satélite Starlink tiene una "alta" probabilidad de ser objetivo durante la actual invasión rusa, dijo Musk. Ha explicado que en muchas partes de Ucrania los sistemas de comunicaciones disponibles son todos de empresas rusas.

Además, el fundador y consejero delegado de SpaceX aconsejó a los usuarios que solamente enciendan Starlink cuando sea necesario y que coloquen la antena lo más lejos posible de la gente. También sugirió camuflar las antenas para que no estén visibles.

Important warning: Starlink is the only non-Russian communications system still working in some parts of Ukraine, so probability of being targeted is high. Please use with caution.