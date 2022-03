Ucrania prometió recompensas a quien donara criptomonedas para la guerra. Tras mucho dinero, las han cancelado y venderán NFTs

Mykhailo Fedorov, viceprimer ministro y responsable de Transformación Digital de Ucrania (el mismo que le pidió a Elon Musk que activase Starlink en el país), ha publicado en su perfil de Twitter que el gobierno de Kiev ha decidido cancelar airdrop. "Cada día hay más gente dispuesta a ayudar a Ucrania a combatir la agresión. En su lugar, anunciaremos pronto NFT para apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania".

Ayer, el gobierno de Ucrania anunciaba que tras recaudar 47 millones de dólares en donaciones de Bitcoin, Dogecoin y Ether, se recompensaría a los seguidores con un airdrop especial. Por lo general, los airdrop suelen llevarlos a cabo empresas.

Stand with the people of Ukraine. Now accepting cryptocurrency donations. Bitcoin, Ethereum and USDT.



BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P



ETH and USDT (ERC-20) - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14 — Ukraine / Україна (@Ukraine) February 26, 2022

Se usa a modo de herramienta de promoción para aumentar el número de usuarios de un nuevo token o proyecto de blockchain. Para desbloquear los tokens gratuitos, se pide a los destinatarios que completen una determinada tarea antes de que se transfieran los tokens. En este caso, el objetivo era promover aún más donaciones al país. Y la cancelación podría haber sido porque corría riesgo de phishing, según diversas fuentes.

After careful consideration we decided to cancel airdrop. Every day there are more and more people willing to help Ukraine to fight back the agression. Instead, we will announce NFTs to support Ukrainian Armed Forces soon. We DO NOT HAVE any plans to issue any fungible tokens — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 3, 2022

El Gobierno quiso incentivar más donación prometiendo recompensas (que pueden significar más dinero). Muchísima gente no vio bien la promesa del Airdrop, por principios. Si donas, donas, sin esperar nada a cambio y menos de un conflicto así, como muchas personas comentan por Twitter. Según un gráfico publicado en Twitter por NateAlex, aunque Ucrania estaba recibiendo donaciones en modo de criptomoneda desde hace días, ayer hubo un pico muy alto cuando el gobierno anunció este airdrop. Ahora, los donantes no van a recibir su recompensa

the state of crypto pic.twitter.com/MhTjnhINvs — NateAlex ლ⚈෴⚈ლ (@NateAlexNFT) March 2, 2022

También hay quienes critican en Twitter que ven raro que la gente esté donando criptomonedas para financiar una guerra, en vez de para la ayuda humanitaria y el apoyo a las personas refugiadas que han tenudo que escapar a otros países.

Un vistazo a… Qué son los NFT y por qué un avatar de gatito se VENDE a 115.00$

NFT para autofinanciarse

En vez del airdrop, el objetivo del ministerio de transformación digital será ahora crear NFT para financiar a sus fuerzas armadas. La fiebre del NFT o de los tókens muy fungibles podría llegar a recaudar mucho dinero, si tenemos en cuenta otras historias muy llamativas en las que un NFT ha conseguido enormes cantidades de dinero, como las selfies de un chico indonesio (que ni él mismo entendía por qué la gente quería comprarlas) o un píxel gris.

Esta idea podría haber salido de una venta de ayer mismo: la bandera de Ucrania en NFT que consiguió recaudar 6.75 millones de dólares para financiar esta guerra, en una venta impulsada por UkraineDAO.