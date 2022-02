"Duda de toda la información en Telegram": la app de mensajería rusa, en el punto de mira en plena guerra con Ucrania

Hace un año, Telegram vivió un gran auge. No solo porque la aplicación de mensajería instantánea suela ir por delante de WhatsApp a la hora de ofrecer muchas funciones muy útiles. Sino porque cuando la app de Mark Zuckerberg (o del imperio Meta) decidió cambiar sus términos de privacidad, los usuarios sintieron tal desconfianza que hubo una mudanza masiva a Telegram y a Signal.

La privacidad nos importa, esa era la idea detrás de este cambio. Pero ahora ese auge podría tomar otra dirección. Telegram es una aplicación cuyos fundadores son de Rusia. Ya hemos visto cómo la tecnología se está usando también como un arma de guerra con el conflicto actual entre Moscú y Kiev. Y eso ha puesto a esta aplicación en el punto de mira. Hacemos un repaso a las diversas polémicas en torno a este competidor de WhatsApp de los últimos días (y recordamos que su fundador ya tuvo encontronazos con el gobierno de Putin).

Incluso su creador y CEO, Pavel Durav, ha hablado de esta situación en su canal de Telegram. Primero alertó a los usuarios tanto de Rusia como de Ucrania que "duden de toda la información" en la app. "Pido a los usuarios rusos y ucranianos que desconfíen de cualquier dato que se difunda en Telegram en estos momentos. No queremos que Telegram se utilice como herramienta para exacerbar conflictos e incitar a la discordia interétnica". Apuntando así a la posible desinformación propia de estos medios sociales, más en tiempos de conflicto.

También dijo, ayer, que "si la situación se agrava, consideraremos la posibilidad de restringir parcial o totalmente el funcionamiento de los canales de Telegram en los países implicados mientras dure el conflicto". Pero esto lo tachó después, por la polémica que creó una posible censura.

Tras esta afirmación, Durov explicó que "hemos decidido no considerar dichas medidas (el cierre de canales creador en Ucrania o Rusia). Sin embargo, una vez más, les pido que comprueben la veracidad de los datos que se publican en los canales de Telegram durante este difícil período".

Cabe recordar que en el pasado, Pavel Durov, fundador de Telegram, ya se enfrentó al gobierno de Vladimir Putin cuando Moscú quiso censurar información que los usuarios compartían en una red social que el emprendedor de Telegram también creó previamente, VKontakte o VK.

En este espacio, la ciudadanía compartió información sobre las posibles irregularidades de las votaciones de 2012 y la FSB (Servicio Federal de Seguridad) se puso en contacto con Durov para que bloquease determinados grupos de opositores alojados en VK. Algo que VK no solo se negó a hacer sino que esta carta se hizo pública.

Esto le trajo una serrie de problemas y acusaciones varias que llevó al cierre de VK (puedes leer la historia completa aquí). Tras esto, el magnate creó Telegram y ya ha tenido diferentes problemas con el gobierno de su país. En 2018, Telegram fue bloqueado por los proveedores de internet en Rusia. "La razón es nuestra negativa a proporcionar claves de encriptación a las agencias de seguridad rusas. Para nosotros, fue una decisión fácil. Prometimos a nuestros usuarios el 100 % de privacidad y preferimos dejar de existir a violar esta promesa", explicó el propio Pavel.

La agencia de inteligencia Rusa quería descifrar las conversaciones entre dos sospechosos que estaban siendo investigados por el atentado del metro de San Petersburgo de 2017. Otorgar esas claves no daría acceso a solo las conversaciones de los supuestos sospechosos, sino a todos los mensajes de cualquier usuario.

Dos años después, en 2020, ese bloqueo llegó a su fin y fue Roskomnadzor quien hizo el anuncio. El organismo regulador estatal explicó en muy pocas palabras que habían "evaluado positivamente la disposición expresada por el fundador de Telegram para combatir el extremismo y el terrorismo". El problema de esta decisión es que hubo muy poca información respecto a esta decisión.

A final del pasado diciembre, Moxie Marlinspike, fundador de Signal, la app que compite con Telegram prometiendo conversaciones seguras frente a WhatsApp, dijo que sigan hablando de Telegram como una herramienta de "mensajería encriptada". Considera que, aunque Telegram ofrece muchas características atractivas, "no hay una opción peor en lo que respecta a la privacidad y la recopilación de datos", dijo Marlinspike.

Pues el líder de Signal ha aprovechado la coyuntura actual para volver a la carga. Primero recordó que Telegram es la app de mensajería más usada en las zonas urbanas de Ucrania. Y hasta Elon Musk ha querido participar de la trifulca en Twitter.

Telegram is the most popular messenger in urban Ukraine. After a decade of misleading marketing and press, most ppl there believe it’s an “encrypted app”



The reality is the opposite-TG is by default a cloud database w/ a plaintext copy of every msg everyone has ever sent/recvd. https://t.co/6eRGIyXyje