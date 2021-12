Las razones que da el fundador de Signal para asegurar que Telegram es menos seguro que Facebook Messenger

Moxie Marlinspike, fundador de Signal, una plataforma de mensajería que se hizo popular por asegurar a sus usuarios una gran privacidad ha dicho en Twitter que le sorprende que muchos medios sigan hablando de Telegram como una herramienta de "mensajería encriptada". Considera que, aunque Telegram ofrece muchas características atractivas, "no hay una opción peor en lo que respecta a la privacidad y la recopilación de datos", dijo Marlinspike.

La rivalidad entre estas apps es latente e histórica. Más desde que a comienzos de este año WhatsApp anunciase unos cambios en sus condiciones de uso (que acabó implementando en mayo), que produjo tanta desconfianza en los usuarios que llevó a una migración masiva a dos apps de mensajería conocidas por ser más seguras: precisamente Telegram y Signal.

It's amazing to me that after all this time, almost all media coverage of Telegram still refers to it as an "encrypted messenger."



Telegram has a lot of compelling features, but in terms of privacy and data collection, there is no worse choice. Here's how it actually works:



