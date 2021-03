WhatsApp permitirá elegir la velocidad para escuchar los mensajes de voz: una función más que hereda de Telegram

WhatsApp está probando la función que permitiría a los usuarios escuchar los audios a diferentes velocidades, según ha filtrado WABetaInfo en su Twitter. Además, ha adelantado que “esta función está en desarrollo y estará disponible en una futura actualización para iOS y Android”. Aún no ha compartido capturas de pantalla de cómo se verá esta función dentro de la aplicación de WhatsApp.

Esto se traduce a que un usuario puede escoger si quiere escuchar un audio en la velocidad real en la que el emisor lo ha enviado (la única opción que la app de mensajería ofrece ahora) o escoger si quiere más lento o rápido (aún no está confirmado si ofrecerá ambas opciones o solo una).

WhatsApp is finally testing an option to change the playback speed for voice messages. 🔥

This feature is under development and it will be available in a future update for iOS and Android.



Screenshots will be published here on @WABetaInfo when available in a future beta build.