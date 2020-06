Rusia levanta el bloqueo a Telegram tras llegar a un "acuerdo" con Pavel Durov del que poco o nada se sabe

Han pasado poco más de dos años desde que las autoridades rusas ordenaran oficialmente el bloqueo a Telegram tras la negación total por parte de la plataforma a conceder a acceso a los servicios de seguridad estatales rusos (FSB).

Hoy ese bloqueo llega a su fin y es Roskomnadzor quien ha hecho el anuncio. El organismo regulador estatal explicó en muy pocas palabras que habían "evaluado positivamente la disposición expresada por el fundador de Telegram para combatir el extremismo y el terrorismo".

Pavel Durov y su promesa de no doblegarse ante Rusia

Dado que el lenguaje no es realmente claro, no sabemos exactamente qué implica esa "disposición" del fundador de Telegram (Pavel Durov), al menos hasta que este no se pronuncie. Telegram lleva años en una querella con el gobierno ruso, y tras ser bloqueados Durov dijo más de una vez que no se iban a doblegar y "participar en la censura política de Rusia".

A pesar de que el país llegó a bloquear más de 15 millones de direcciones IP en su intento de impedir el uso de Telegram, el baneo no fue realmente efectivo y el servicio seguía estando disponible para la mayoría de residentes de Rusia.

En aquel entonces Durov decía que "preferían dejar de existir que violar su promesa de privacidad a los usuarios". Que el bloqueo se haya levantado puede significar que Roskomnadzor esté cambiando de estrategia ya que el plan inicial de bloquear IPs, más de 50 VPNs y proxys realmente no funcionó como quisieran. Lo que no sabemos es hasta que punto ha decidido ahora Durov colaborar con ellos.

Telegram siempre ha reiterado que prefieren dejar de existir que dar acceso a Rusia a las conversaciones de todos los usuarios

El bloqueo de Telegram llegó después de que la plataforma se negara a entregar las claves de cifrado del servicio al FSB. La agencia de inteligencia Rusa quería descifrar las conversaciones entre dos sospechosos que estaban siendo investigados por el atentado del metro de San Petersburgo de 2017.

Telegram se negó a cooperar y fueron demandados por el FSB que ganó el caso en 2018. Inicialmente la plataforma de Durov fue multada, pero después se decidió que Roskomnadzor debía bloquear el servicio en Rusia porque Telegram seguía negándose a cooperar con ellos.

Otorgar esas claves no daría acceso a solo las conversaciones de los supuestos sospechosos, sino a todos los mensajes de cualquier usuario, por lo que para Telegram significaría darle la espalda por completo a su bandera de privacidad con la que siempre se han vendido.