OpenAI desembarca en Netflix para revolucionar su buscador: dile de qué humor estás y te recomendará una serie o película

Una de las grandes herramientas de los servicios de streaming son las recomendaciones, que nos sugieren contenido en función de lo que vemos y reseñamos que nos ha gustado o no: del mismo género, con intérpretes o directores en común, etc. A título personal, me han ayudado a descubrir cosas que de otro modo probablemente jamás hubiera conocido.

No obstante, siempre te queda recurrir al viejo y efectivo sistema de buscar contenido a través de su cajetín: un artista, algún tema... con un poco de suerte encuentras una joya, pero normalmente toca rebuscar y perder bastante tiempo. No será ni la primera ni la última vez que tengo apenas un par de horas para disfrutar de algo y entre una cosa y otra acabo sin ver nada. Con lo fácil que sería decirle a Netflix: hoy no está el horno para bollos, estoy triste y me apetecen unas risas. Dicho y (casi) hecho.

Netflix, hoy no está el horno para bollos

Bloomberg adelantó la noticia y la portavoz de Netflix MoMo Zhou la confirmó para The Verge: Netflix está comenzando a probar un sistema de búsqueda impulsado por OpenAI. O lo que es lo mismo, vitaminar su buscador con la inteligencia artificial del creador del célebre ChatGPT.

De este modo, este buscador vitaminado permitirá a usuarios y usuarias 'buscar series y películas utilizando términos mucho más específicos, incluyendo el estado de ánimo del suscriptor', bastante más allá de escribir los nombres de los actores o del género en cuestión.

Esta función tendrá carácter opcional y ya está disponible para algunas personas en Australia y Nueva Zelanda en dispositivos iOS. Zhou ha adelantado algunos detalles de esta novedad, en estado beta y en fases muy tempranas, 'en un proceso de aprendizaje y escucha' donde el feedback será crucial.

Y es solo el principio: según la portavoz, es cuestión de meses que llegue a Estados Unidos y de momento, no hay planes para implementar la función fuera de dispositivos de Apple. No obstante, imaginamos que será cuestión de tiempo que vaya fronteras y dispositivos.

Más que nada, porque el año pasado Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix, explicaba cómo estaba abordando la plataforma el uso de la inteligencia artificial, dejando entrever su experiencia y qué esperar de ellos a corto y medio plazo en cuanto a la IA:

'Tenemos una larga trayectoria utilizando aprendizaje automático e inteligencia artificial en nuestros sistemas de recomendación. (...) ¿Cómo podemos utilizar eso tanto para servir mejor a los creadores —permitiéndoles contar sus historias de forma más atractiva— como para ofrecer a nuestros suscriptores una mejor experiencia de usuario?'

Portada | Montaje con foto de Juraj Gabriel en Unsplash