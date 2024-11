Las recomendaciones de Netflix me tenían cansado hasta que encontré la forma de 'ponerlas a cero'. Así lo he hecho

Netflix cuenta con un catálogo realmente amplio de series y películas, pero en mi caso particular soy de esos usuarios 'raros' que prefiero siempre ver el mismo grupo de series. Aunque hay veces que las recomendaciones de Netflix también se pueden volver demasiado monótonas. Para poder "reiniciar" estas recomendaciones o volver a ver una serie es interesante saber cómo se borra el historial de visualización de Netflix.

Al borrar el historial de visualización lo que conseguimos es justamente que las nuevas recomendaciones no se basen en el contenido visto anteriormente. Esto te permite ver contenidos que se salen de tu zona de confort y que te abre nuevos horizontes. En este artículo te contamos cómo vas a poder hacerlo.

Eliminar todo tu rastro de Netflix es posible

Acabo una serie y la empiezo nuevamente al momento o a los pocos meses. Esto es algo que me permite estar haciendo otras tareas escuchando algo de fondo a lo que no tengo que prestarle demasiada atención. Pero me encuentro con el problema que para Netflix ya he visto ese contenido y siempre me inicia la reproducción por el final.

Lo mismo me ocurre cuando ya he tenido una época de ver solo series policiacas o de misterio y no me descubre casi nada fuera de estos límites, salvo los grandes estrenos de la plataforma. Es por ello que he encontrado las grandes bondades que puede tener borrar el historial de reproducción en Netflix. Más allá de la utilidad que puede tener para que nadie con el que compartas la cuenta pueda ver los contenidos que visualizas.

Para borrar el historial de reproducción de Netflix en tu perfil simplemente vas a tener que entrar en los ajustes de la cuenta. En el listado de opciones pulsa en Administrar perfiles y accede al que es tuyo. Algo que ocurrirá si compartes cuenta con otras personas que viven en tu casa.

Al entrar en el perfil concreto verás otra tanda de opciones disponibles. Aquí se tendrá que ir hacia Actividad de visionado. Al momento aparecerá un listado con todos los contenidos que has reproducido, incluyendo la temporada y el capítulo en el caso de que sea una serie.

Para poder eliminar el visionado de esta serie o película simplemente se va a tener que pulsar en el círculo con una línea oblicua que se ubica en la parte derecha. En el caso de pulsar sin más se eliminará el visionado de ese capítulo en concreto, pero si se quiere eliminar toda la serie habrá que pulsar en la fase "¿Ocultar la serie?".

En un periodo de máximo 24 horas verás como una serie en concreto aparecerá como si nunca la hubieras visto para disfrutarla desde el principio. Algo que yo uso mucho para poder volver a ver un contenido prácticamente decenas de veces. Lo mismo ocurre con mi lista de recomendaciones que pasa a ser mucho más variada.

Pero... ¿Qué pasa cuando quiero empezar desde cero completamente? Es decir, como si no hubiera visto ninguna serie o película en Netflix para tener la mejor experiencia. Para ello me voy hacia el final de toda la lista y pulso en 'Ocultar todo' y confirmar mi acción con 'Sí, ocultar toda mi actividad de visionado'.

Igual que antes a las 24 horas "estos títulos dejarán de aparecer en el servicio de Netflix como títulos que hayas visto y no se volverán a incluir en tus recomendaciones". Obviamente, esta es una acción realmente agresiva y que se debe hacer cuando buscamos tener unas recomendaciones sin personalización alguna.

Imágenes | Juraj Gabriel

