El paracaídas de Perseverance llevaba a Marte un mensaje oculto que han desvelado en Twitter gracias a saber Python

“Dare Mighty Things”. El paracaídas de la NASA y JPL, el rover Perseverance, que hace unos días llegó a Marte, equipado con todo lo necesario para recorrer durante mucho tiempo el planeta vecino, venía con un mensaje que los usuarios de Internet se han encargado de descifrar a través de plataformas como Twitter o Reddit.

Hay dos curiosidades sobre estas tres palabras: primero ¿qué significan?. Y, en segundo lugar, ¿cómo los amantes de la programación consiguieron descubrir este mensaje oculto de los ingenieros de la NASA?

Pregúntame lo que quieras

Aprovechando el espacio de Reddit AMA (ask me anything) unos profesionales de la Agencia Espacial iniciaron una de estas interacciones con los internautas.

"Somos científicos e ingenieros que trabajamos en el rover Perseverance de la NASA y en el helicóptero Ingenuity que acaban de aterrizar en Marte. ¡Pregúntanos lo que quieras!". Una pregunta que dio mucho juego. Ahí hubo varios usuarios que preguntaron si el paracaídas venía con mensaje oculto.

Adam Nelessen, ingeniero de cámaras del Jet Propulsion Laboratory, respondió solo para decir que la respuesta no era JPL (las iniciales del laboratorio que atesora tantísimas imágenes del espacio) ante la duda de un usuario que compartió un tweet que había sido compartido por miles de personas en el que un estudiante del MIT aseguraba que el paracaídas ponía esas tres letras.

The color patterns on the Perseverance chute have "JPL" hidden in morse code! pic.twitter.com/XVJVrHR3sV — Joey Murphy (@Spacecomm_Joey) February 22, 2021

Dos horas más tarde, el usuario rdtwt1 dijo que la respuesta al mensaje era "Dare Mighty Things" sin dar más detalles de cómo llegó a esa conclusión. Hasta que unas horas más tarde, otro usuario compartió el perfil de Twitter de un estudiante de informática, Abela Paf, que dijo haber llegado a tal conclusión junto con su padre y gracias a sus conocimientos de Python.

¿Es esta la respuesta correcta? Los seguidores en Twitter de Abela Paf aún están pidiendo a la NASA y a Perseverance que confirmen esta respuesta, a través del Twitter.

Can we get NASA to state this is intended? — Good Ole Ricky (@ricky_ole) February 23, 2021

El significado de las tres palabras

Otro usuario que también llegó a la misma conclusión, Adithya Bajali, explicó que "Dare Mighty Things" es una frase usada por los profesionales de la NASA y compartió la foto aquí adjunta en donde se ve que está escrita en una sala de trabajo. También recordó una publicación en la red social por parte de la Agencia Espacial donde se usaba esta expresión el pasado 19 de febrero, día de la llegada a Marte.

"It's a feeling of being very fortunate at the end... that I get to work at a place with people who are both great engineers and great people, and we still get to dare mighty things together." - @NASAJPL's Al Chen describes today's #CountdownToMars landing. pic.twitter.com/KPKSgxzYMm — NASA (@NASA) February 18, 2021

El significado concreto es algo así como "atrévete a lo poderoso", algo que alude a la ambición de la agencia.

Bajali recibió respuesta de Allen Chen, ingeniero también del JPL y uno de los protagonistas de la misión Perseverance. No le dijo la solución, pero mientras la procesaba y Bajali iba sacando sus conclusiones en público, le dijo que "almost there" es decir, que casi lo tenía. Así que parece que Internet sí que ha dado con la clave.

Imagen de portada | NASA